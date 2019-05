Fiat - Fino a 6 000 euro di sconto con la Megarottamazione

quattroruote

(Di lunedì 6 maggio 2019) Lalancia in Italia per il mese di maggio la campagna di, che sarà supportata da tre porte aperte delle concessionarie nei fine settimana dell' 11-12, 18-19 e 25-26 maggio. La proposta commerciale offrea un massimo di 6.000didal listino rottamando un veicolo che può anche non essere intestato direttamente al cliente, previa presentazione di una specifica autorizzazione.La Panda a partire da 7.600. Con questa promozione, in combinazione con le formule di finanziamento specifiche, sarà possibile acquistare laPanda a partire da 7.600, mentre le soglie di ingresso degli altri modelli scendono a 9.550per la 500, 11.500per la Tipo, 12.700per la 500L e 15.500per la 500X. Sulla Tipo, sulla 500L e sulla 500X sono previste ulteriori iniziative per gli esemplari in pronta consegna.

