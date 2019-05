Napoli | la piccola Noemi lotta per la vita «Condizioni estremamente gravi»

Napoli : la piccola Sofia sta meglio - ma la sua battaglia contro la leucemia non è finita : Sofia, bambina di sei anni di San Giovanni a Teduccio, è la piccola affetta da leucemia nei confronti della quale circa sei mesi fa si mise in moto la grande macchina della solidarietà sia a livello locale che nazionale. La giovane, insieme all'attore Francesco Di Leva, realizzò un video che divenne virale sui social network, nel quale chiedeva dei fondi per la realizzazione di un film. In realtà, la somma era stata richiesta per far fronte a ...