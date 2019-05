Il Real di Zidane vince sempre al Bernabeu | 3-2 al Villarreal

Liga - Real Madrid-VillaReal 3-2 : doppio Mariano Diaz e Vallejo regalano i tre punti a Zidane [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Real Madrid : Zidane sorride - in arrivo un colpo dalla Germania : Secondo i quotidiani spagnoli, il Real Madrid ha ufficializzato in queste ore l’acquisto dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte Luka JovicCalciomercato / Real Madrid / JOVIC / Zidane – Il lavoro di rifondazione del nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane continua a grandi passi e, dopo aver ufficializzato Diego Militao dal Porto, nei Blancos è in arrivo un altro nuovo acquisto importante, ovvero Luka Jovic, ...

Real - Zidane ha il suo bomber - : Il Real Madrid si è assicurato il bomber del futuro: Luka Jovic. I blancos hanno prelevato la punta ventunenne dall'Eintracht Francoforte per 60 milioni di euro, lo riportano i quotidiani madrileni. L'...

Come giocherà il Real Madrid di Zidane con l'arrivo di Luka Jovic : Eppure, a due anni di distanza, Jovic è una delle punte più impattanti del mondo, un giocatore con ancora ampissimi margini di miglioramento che fino a poco tempo fa aveva solleticato addirittura la ...

Caos Real Madrid : Zidane infuriato con la squadra - rottura totale con Bale : La stampa spagnola definisce infuriato il tecnico francese del Real Madrid e riporta anche l’ennesimo episodio riguardante Gareth Bale. Secondo quanto riporta “As”, il gallese non sarebbe salito sul pullman con la squadra dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Il sito del quotidiano madrileno ha chiesto informazioni a fonti del club “blanco”, secondo cui l’ex Tottenham aveva il permesso per lasciare ...

Real Madrid - la lunga agonia. Zidane : "Vorrei che la Liga finisse oggi" : Un'agonia. lunga, dolorosa, senza reazione alcuna. La stagione del Madrid si trascina malinconicamente, senza che Zinedine Zidane, terzo tecnico dell'anno sulla panchina blanca, riesca a stimolare ...

Liga - il Real Madrid cade in casa del Rayo Vallecano : pesanti critiche a Zidane [FOTO] : 1/11 PRESSINPHOTO/LaPresse ...

Zidane vuole portare Pjanic al Real Madrid (RUMORS) : Sarà un mercato ricco in estate, in particolar modo fra i top club 'delusi' soprattutto in Europa: si parla molto di Juventus ma un'altra società pronta a rivoluzionare la sua rosa è il Real Madrid di Zinedine Zidane, che secondo il noto giornale Tuttosport avrà a disposizione un budget notevole per gli acquisti. Si parla di 500 milioni di euro, ed alcuni rinforzi il tecnico francese li avrebbe individuati in casa Juventus, in particolar modo ...

Real Madrid - Zidane : 'Neymar sogna di giocare con Hazard? Qui i sogni si avverano' : In casa Real c'è aria di rivoluzione . Si preannuncia un'estate di calciomercato caldissima dalle parti di Madrid, dove i Blancos, reduci da una stagione deludente, sono pronti a rifarsi il look per ...

Zidane apre al doppio colpo : "Neymar con Hazard? Al Real i sogni si Realizzano" : Zinedine Zidane ha aperto le porte a un doppio e clamoroso colpo di mercato da parte del Real Madrid: veder giocare Neymar ed Edin Hazard con la camiseta blanca. "Neymar sogna di giocare con Hazard? ...

Real Madrid - parte la rivoluzione di Zidane : ecco le idee di mercato : Real Madrid Zidane – Una vera e propria rivoluzione quella che ci sarà, al termine della stagione, in casa del Real Madrid. Zidane ha infatti intenzione di cambiare tutto. Gli obiettivi per il rafforzamento della squadra sono quelli che tutti conoscono: per il centrocampo, il belga Eden Hazard del Chelsea e il danese Christian Eriksen del Tottenham, più il […] L'articolo Real Madrid, parte la rivoluzione di Zidane: ecco le idee di ...

Mercato Real Madrid : Zidane vuole Sancho : La voce rimbalza dalla Germania. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco “Bild“, il nome nuovo per il Mercato del Real Madrid è quello del talento del Borussia Dormund Jadon Sancho. Zidane avrebbe inserito anche l’esterno offensivo inglese nella lista della spesa per rinforzare il club in estate. Nonostante la giovane età Sancho in questa stagione ha già messo a segno 12 reti e 18 assist in 39 gare. Il Real Madrid, ...

Pjanic-Real Madrid - Zidane offre due top player in cambio del bosniaco : Pjanic-Real Madrid – Il calciomercato estivo si prospetta rovente in casa bianconera. Uno dei pezzi pregiati della vecchia signora è finito nel mirino dei blancos, ovvero Pjanic. Si sta profilando uno scambio di mercato epocale tra la Juventus e il RealMadrid, stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo Don Balon. Infatti i Blancos starebbero pensando di portare a Madrid Miralem Pjanic, […] More

Real Madrid - Zidane sicuro : “il primo obiettivo è la Liga” : “Vincere la Liga sarà il primo obiettivo della prossima stagione”. Sono le dichiarazioni di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa in vista della partita contro il Getafe in campionato. “Il prossimo anno proveremo a iniziare il campionato nel migliore dei modi, perché altrimenti diventa complicato”, ha aggiunto il francese. Alla domanda se c’è più motivazione in Champions che in ...