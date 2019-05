Il Chelsea di Sarri è matematicamente in Champions League

Chelsea - Cahill attacca Sarri “Non posso rispettarlo” : Gary Cahill non usa parole dolci nei confronti dell’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri. In un’intervista al Sunday Telegraph il difensore spara a zero contro il tecnico: “E’ molto difficile per me avere rispetto nei confronti di un uomo che non ha rispettato alcuni di noi“, dice Cahill, che oggi ha salutato Stamford Bridge. “Dopo aver giocato da titolare le scorse stagioni ed aver vinto tutto con il ...

Tris del Chelsea - Sarri ora è 3/o : ROMA, 5 MAG - Il Chelsea vince 3-0 contro il Watfird e balza al terzo posto in classifica di Premier a una giornata dal termine del campionato. Succede tutto nella ripresa con i gol di Loftus-Cheek, 3'...

Chelsea - Cahill durissimo attacco contro Sarri : “Non lo rispetto - è stato davvero terribile! Rende la vita difficile a me e quelli che hanno vinto tutto!” : Maurizio Sarri ex tecnico del Napoli è stato duramente attaccato dal difensore Gary Cahill per la sua gestione dello spogliatoio Chelsea-Sarri, ancora bufera: il tecnico non sembra avere l’appoggio dell’intero spogliatoio. Ad attaccare il tecnico è il difensore Gary Cahill. Ecco quanto ha dichiarato ai microfoni del Telegraph: “Non è stato giusto, non solo nei miei confronti, ma anche con alcuni giocatori che stanno qui ...

Risultati Premier League - il Chelsea di Sarri vola verso la Champions : solo un pareggio per lo United : 1/15 AFP/LaPresse ...

Il Chelsea vince 3-0 - Sarri a un passo dalla Champions : Fondamentale vittoria per il Chelsea di Maurizio Sarri che è a un passo dalla conquista dell’obiettivo stagionale, cioè la qualificazione alla prossima Champions (mancata lo scorso anno, la squadra con Conte vinse la FA Cup ma arrivò quinta in Premier). I Blues hanno battuto 3-0 il Watford e si sono portati al terzo posto in classifica a una sola giornata dalla fine. Se l’Arsenal nel pomeriggio non dovesse battere il Brighton, la ...

Sarri annuncia il suo futuro : “L’anno prossimo resterò al Chelsea - la Premier è fantastica” : Chelsea, Sarri annuncia il proprio futuro: resterà a Londra Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, alla fine della partita pareggiata con l’Eintracht ha parlato anche del suo primo anno con i Blues e del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni. Le parole di Maurizio Sarri “Mi aspettavo di più dalla mia prima stagione al Chelsea? I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà e rialzare la testa per inserirci nuovamente ...

Video/ Eintracht Chelsea - 1-1 - : highlights - Sarri pareggia a Francoforte : Video Eintracht Chelsea, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, semifinale d'andata di Europa League a Francoforte

Chelsea - Sarri : 'Voglio restare qui - la Premier mi intriga' : Anche Sarri, proprio come Allegri, si toglie dal mercato. In attesa di conoscere il piazzamento del Chelsea in Premier League, è al 4° posto, utile per tornare a giocare la Champions,, di giocare a ...

Europa League - pareggia Chelsea di Sarri : 23.04 Vince l'Arsenal (3-1 al Valencia), pari a Francoforte del Chelsea di Sarri in casa dell'Eintracht (1-1) nell'andata delle semifinali di Europa League. A Francoforte, l'Eintracht parte forte e al 25' passa con un colpo di testa di Jovic su cross di Kostic. Pari inglese di Pedro Rodriguez su assist di LoftusCheek (45').Nella ripresa forcing Chelsea ma la traversa ferma David Luiz. A Londra Valencia avanti con Diakhabi (11'), rimonta ...

Il Times : “Il Chelsea potrebbe clamorosamente cambiare società - il futuro di Sarri potrebbe essere lontano da Londra” : futuro in bilico per l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, ma anche per il suo Chelsea, che potrebbe clamorosamente cambiare proprietà in vista delle prossime stagioni e passare di mano da Abramovic, ad un nuovo patron. Secondo quanto riporta il Times, infatti, l’uomo più ricco della Gran Bretagna, Sir Jim Ratcliffe, che con un patrimonio di 21 miliardi di sterline, sarebbe disposto ad acquistare i blues dal magnate russo. ...

Il Chelsea contro il Francoforte - Sarri non si fida : “dobbiamo avere massimo rispetto” : “Dobbiamo avere il massimo rispetto per l’Eintracht Francoforte: andare in finale sara’ durissima”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri che si prepara per la semifinale di Europa League contro il Francoforte, il Chelsea è una seria candidata alla vittoria finale. “Loro sono una squadra molto dinamica, forte in casa ma anche in trasferta”. Il tecnico ex Napoli dovrà rinunciare a Ruediger, l’ex ...

Eintracht-Chelsea - Sarri : 'Gara tosta - vogliamo la finale. Sfortunati con gli infortuni' : Nella strada verso Baku c'è l' Eintracht Francoforte , la rivelazione dell'Europa League. Ha eliminato Shakhtar, Inter e Benfica, senza contare i 6 gol rifilati alla Lazio nel girone tra andata e ...