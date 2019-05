Un nome italiano per il Royal Baby di Harry e Meghan | è l’ultima scommessa dei bookmakers

Royal baby mania : Meghan e Harry scelgono un nome italiano? : Nell'attesa, i bookmaker si scatenano Febbre Royal baby. Tutto il mondo oramai freme per conoscere il piccolo erede dei Duchi di Sussex, Meghan e Harry. Abituati a Kate Middleton, che si mostrava a poche ore dal parto col neonato in braccio, sorridente e a favore di ...

Meghan Markle - il Royal Baby potrebbe avere un nome italiano grazie a Lady Diana : Come si chiamerà il figlio di Meghan Markle ed Harry? Mentre i fan attendono l’annuncio della nascita del Royal Baby, il mistero si infittisce e spunta un nome italiano, omaggio a Lady Diana. Il secondogenito di Lady D è molto legato al ricordo della madre e più di una volta ha voluto omaggiarla con piccoli pensieri, rendendola partecipe dei momenti importanti della sua vita. La Principessa era presente a modo suo alle nozze con Meghan ...

Massimo Pericolo con Scialla Semper : il primo album del nome nuovo del rap italiano : Poi dicono che dopo il carcere c’è il nulla. Scialla Semper, primo album di Massimo Pericolo, è l’icona del riscatto per Alessandro Vanetti, questo il suo vero nome, 26 anni da Brebbia (Varese). Il rapper di cui tutti, soprattutto i colleghi, parlano ha sfruttato al meglio i due anni presi per spaccio nel 2014, ad appena 21 anni. Lo arrestarono d’estate, quando i tribunali sono in ferie, come ricorda tra le barre di 7 miliardi, brano da 3 ...

Panchina Albania - dopo De Biasi e Panucci - si pensa ad un altro italiano [nome E DETTAGLI] : La Federazione albanese, dopo aver avuto sulla Panchina della Nazionale De Biasi e Panucci, potrebbe affidarsi ad un altro allenatore italiano. E’ infatti attesa nei prossimi giorni l’ufficialità di Edy Reja come nuovo commissario tecnico. Come riporta Sky Sport, Reja e l’Albania si sono promessi da diverse settimane, ma il 74enne vorrebbe firmare per un anno, l’Albania gli offre un biennale. Per Reja sarà la prima ...

Edoardo Affini : “Punto al Campionato italiano a cronometro ma sogno la Roubaix. La Mitchelton-Scott ha in serbo dei progetti per me” : Nel mondo delle formazioni World Tour è arrivato un giovane italiano che fa ben sperare per il futuro del nostro paese. Parliamo di un ragazzo di soli 22 anni che nel 2018 ha letteralmente sbancato la categoria Under 23: campione europeo delle prove contro il tempo, campione italiano assoluto sia su strada che a cronometro, specialità che lo ha portato ad un passo dal podio del Mondiale di Innsbruck in cui ha chiuso al quarto posto, e prima ...

Il nome della Rosa : un successo italiano che verrà trasmesso in America e UK : Si sono appena concluse le 8 puntate del primo capitolo de 'Il Nome della Rosa'. Per il resto del mondo si chiamerà The Name of theRose. E proprio USA, Canada, Regno Unito e successivamente Germania avranno modo di assistere al successo della fiction italiana di Rai Uno che ha conquistato ...

Il nome della Rosa : Boni - Bentivoglio - Scarano e Fresi nel cast italiano : Sette italiani nel cast della serie evento di Rai Uno. In onda da questa sera, per quattro settimane, “Il Nome della Rosa”, fiction di 8 puntate co-prodotta da Andrea Porporati, il tedesco Nigel Williams e il regista Giacomo Battiato. In anteprima mondiale su Rai Uno è la fiction italiana più ...

