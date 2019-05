Assunzioni Inps 2019 | 4728 posti annunciati da Tridico | settori e requisiti

termometropolitico

(Di venerdì 3 maggio 2019)daNuovein arrivo nel, con un incremento di 2.290 nuove risorse. Infatti, alle 2.438 cessazioni determinate da pensionamenti (tra cui le uscite con Quota 100) corrisponderanno 4.728 nuove. È ciò che prevede la determinazione firmata di recente dal presidente dell’Istituto di previdenza Pasquale, in qualità di “organo muniti dei poteri del consiglio di amministrazione”. In questo modo, dalle 25.823 unità operative a fine 2018 si dovrebbe passare a 28.113 risorse complessive, con una spesa totale di 682,5 milioni di euro (+62 milioni di euro).: il piano Come riporta Il Sole 24 ore, il nuovo piano di fabbisogni “prevede che il personale ridiscenda a 27.753 addetti a fine 2020 per una spesa di 675 milioni” di euro. Aumenteranno i dirigenti ...

AssueroZampini : RT @ColdirettiG: L’Inps ha fornito le istruzioni per accedere all’incentivo #Neet, programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione –… - sportello_prev : RT @ilSicilia: Le assunzioni entro l'anno. #inps #lavoro #assunzioni - Impresa8108 : Si rinnova anche per l’anno 2019 lo sgravio contributivo Inps per l'assunzione di giovani disoccupati tra i 16 e i… -