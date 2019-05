A Napoli capi di Stato Italia | Spagna e Portogallo per discutere di P A e digitale

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Non capisco perché c’è tanta insistenza nel definire fallimentare questa stagione” : Il giornalista Paolo Del Genio, ha risposto a delle domande sulla stagione del Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli. Le sue impressioni: Fare processi dopo una stagione che, per quanto possa essere senza titoli e di costruzione per il prossimo anno, ci sta portando comunque al secondo posto. Non ci sono basi per parlare di fallimento, ma a questo punto lasciate perdere: mi preoccupo per chi ancora pensa al fallimento quando il Napoli ...

25 aprile : da Roma a Napoli - i musei da visitare per capire l’Antifascismo e la Liberazione : Dal Museo Storico della Liberazione al monumento agli scugnizzi napoletani, il nostro paese è pieno di luoghi simbolo della lotta di Liberazione che si ricorda ogni 25 aprile: lotta all'antifascismo e all'occupazione nazista, raccontati attraverso la memoria dei musei e i monumenti ai partigiani. Ecco quali luoghi visitare nel Giorno della Liberazione.Continua a leggere

Napoli-Arsenal - Mertens : “i tifosi devono capire che stiamo facendo bene” : Sconfitta per il Napoli nella gara di Europa League contro l’Arsenal, eliminazione ai quarti di finale per la squadra di Carlo Ancelotti. Ovviamente deluso l’attaccante Mertens, le dichiarazioni a Sky Sport: “Abbiamo avuto occasioni in avvio ma non ci siamo riusciti. Dopo il gol preso abbiamo abbassato la testa. All’intervallo ci siamo detti di provarci ancora, abbiamo sbagliato a Londra ma qui non potevamo sbagliare, ...

Striscione dei tifosi della Samp “Anche Napoli lo ha capito che fate…” : Dopo la recente rottura del gemellaggio tra gli ultras di Napoli e Genoa che ha prodotto le preteste di molti tifosi in disaccordo con la decisione, anche i tifosi Doriani si sono espressi. Oggi durante il derby tra Samp e Genoa è stato esposto uno Striscione dai supporter blucerchiati con un chiaro messaggio per gli avversari: “Anche Napoli lo ha capito, fate schifo!”. L'articolo Striscione dei tifosi della Samp “Anche Napoli lo ha ...

Napoli - Insigne spaventa i tifosi : “Se capitasse un’offerta irrinunciabile…” : Napoli Insigne – Pesanti le parole del capitano Lorenzo Insigne a pochi giorni dalla sfida con l’Arsenal di Emery. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il numero 24 ha parlato anche del proprio futuro aprendo anche a nuove e clamorose soluzioni di mercato. Ben inteso, a Napoli il capitano azzurro sta benissimo, ma non […] L'articolo Napoli, Insigne spaventa i tifosi: “Se capitasse un’offerta ...

Napoli - Insigne : 'Un'offerta irrinunciabile può capitare'/ 'C'è gente che mi stima' : Lorenzo Insigne spaventa il Napoli: il capitano partenopeo non chiude ad un possibile trasferimento, 'ho dimostrato ciò che valgo'.

Il Napoli trema - Insigne non si nasconde : “Può capitare di trovarsi di fronte ad un’offerta irrinunciabile…” : Interessante intervista emerge dalle colonne del Corriere dello Sport odierno: Lorenzo Insigne ha infatti affrontato diversi argomenti, riguardanti campo ma anche mercato. Oltre ad una breve disamina sul suo stato di forma e sul momento della sua squadra, tra sconfitta di Empoli e testa all’Arsenal, l’attaccante azzurro ha anche parlato del suo futuro, non chiudendo definitivamente le porte ad un’offerta ...

Nessuna tragedia ma il Napoli deve capire che c’è ancora da crescere : Cronaca e commento non possono che essere impietosi Fare processi sarebbe ridicolo. Sminuire la pessima prestazione del Napoli sarebbe altrettanto ridicolo. La sintesi è tutta qua. Va registrata la cronaca della partita. Cronaca e commento che non possono essere che impietosi. Il Napoli ha meritatamente perso 2-1 in casa dell’Empoli. Facciamo nostre le parole di Ancelotti: «Sconfitta meritata, c’è poco da dire. Le sconfitte non sono ...

I destini opposti di Carlo e Claudio : è Napoli la capitale del Sud : Nel lento pomeriggio di una calda domenica romana, Carlo Ancelotti batte per la prima volta Claudio Ranieri: mostrandogli tutti i difetti della sua Roma. Potrebbe anche essere un piacere se mezzo ...

Il Napoli marcia su Roma - domina il derby del Sole e conquista le mura della Capitale : La Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul suo sito: Il Napoli marcia su Roma, domina il derby del Sole e conquista le mura della Capitale. E’ tutto azzurro e lungo il pomeriggio dell’Olimpico. Lo apre Milik con un gol pazzesco: stop di tacco e palla sotto l’incrocio. Poi Mertens si iscrive nella storia. Dries segna il gol numero 78 in Serie A e il numero 103 in azzurro: raggiunti rispettivamente Cavani e Vojak. La ...

Milik : 'Voglio restare a Napoli - mai detto che Insigne non meriti la fascia da capitano' : L'attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik ha dichiarato a Sky Sport : 'Dopo le difficoltà dovute agli infortuni, questo è il mio primo vero anno qui. Non sono ancora al 100%, credo di poter fare meglio e di crescere ancora tanto come calciatore. Intanto sono ...

Energia - per tre giorni Napoli capitale della green economy : Napoli, 28 mar., askanews, - La mobilitazione per il cambiamento climatico e per un mondo più sostenibile è diventata globale e passa per la conversione delle imprese verso la green economy, i ...

Napoli - De Laurentiis : “Abbiamo capito chi andrà via - anche se campione” : Presente a Roma per un incontro tra la Figc e la delegazione cinese in Italia, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha analizzato il percorso della stagione azzurra elogiando il lavoro del nuovo tecnico Carlo Ancelotti: “Il bilancio per il Napoli è positivissimo perché con un cambio di allenatore si cambia mentalità di gioco”. LEGGI […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Abbiamo capito chi andrà via, anche se ...

Fabian Ruiz aveva contratto l’influenza suina. Il Napoli lo aveva capito? : Fabian Ruiz è tornato a casa. Tutto è bene quel che finisce bene. Resta però una domanda. Ma procediamo con ordine. Il centrocampista spagnolo, che era stato convocato in Nazionale e successivamente ricoverato in ospedale, è stato dimesso. Che cosa aveva Fabian Ruiz? Perché un giovane di 21-22 anni, per di più atleta, viene ricoverato per una banale influenza? La risposta arriva dalla Spagna. Fabian Ruiz aveva contratto la cosiddetta influenza ...