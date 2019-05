Uccisa dall’asma a 9 anni, per la piccola Ella si riapre inchiesta sull’inquinamento killer

Ufficialmente la piccola Ella Kissi-Debrah è stata uccisa da una grave forma di asma che non le ha dato scampo ma dietro quei gravi problemi respiratori che si sono portati via per sempre la bimba britannica a soli 9 anni potrebbe esserci il devastante inquinamento ambientale che lei doveva sopportare tutti i giorni nella zona dove risiedeva, alla periferia di Londra. È quanto da sempre sostengono i familiari della bimba e che ora a 6 anni dalla sua morte hanno visto finalmente le loro richieste di verità accolte dai giudici britannici. La vicenda, che a suo tempo era stata archiviata dagli inquirenti, infatti, ora è stata riesaminata dall'Alta Corte inglese che infine ha dato l'ok a quello che i genitori della bimba chiedevano da anni: il via libera all’apertura di una nuova inchiesta.