Scuola | Salvini rilancia sulle telecamere in tutte le aule Ma il Garante | «No a

Scuola - Salvini : “Rimetterei il grembiule - così bimbi tutti uguali” : Scuola, Salvini: “Rimetterei il grembiule, così bimbi tutti uguali” Il vicepremier è tornato a rilanciare una proposta che aveva già fatto nei mesi scorsi: tornare all’uso del grembiule così da non creare disparità sociali. “Ora qualcuno a sinistra dirà che voglio tornare al Ventennio”, commenta poi ...

Scuola - accordo Governo-sindacato : revocato sciopero/ Salvini : 'Successo di tutti' : Scuola, accordo trovato fra il governo e i sindacati: i dettagli, Conte 'aumenti stipendi docenti'. revocato sciopero 17 maggio: sigle Pa rilanciano

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Salvini esulta per il ‘successo di tutti’ : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato con grande soddisfazione l’intesa raggiunta dal Governo Lega-M5S con i sindacati in merito alla stabilizzazione dei precari storici. ‘Molto soddisfatto per l’accordo con i sindacati della Scuola – queste le dichiarazioni del vicepremier riportate dall’agenzia di informazione Ansa – Arrivano le assunzioni per i precari storici e bene la firma alla proposta della ...

Primo ok a educazione civica a Scuola - Salvini : una buona notizia : Roma, 18 apr., askanews, - "Oggi la commissione cultura ha approvato la proposta della Lega per l'educazione civica nelle scuole. Il 29 aprile il testo sarà in aula alla Camera. Promessa mantenuta. In ...

Valeria Pirone - la preside di San Giovanni a Teduccio : "Salvini mandi l'esercito davanti alla nostra Scuola" : "Fate venire l'esercito davanti alla scuola". È un appello disperato quello di Valeria Pirone, preside dell'Istituto comprensivo Vittorino Da Feltre di San Giovanni a Teduccio. Le sue parole - raccolte da Il Mattino - arrivano poche ore dopo l'omicidio che si è consumato davanti alla sua scuola. Un uomo è stato ucciso davanti agli occhi di suo nipote e degli altri bambini che stavano entrando nell'istituto. I piccoli sono ...

Scuola politica della LEGA - nasce a Palermo. Lo slogan : “Palermo con Salvini” : Apre i battenti la Scuola politica che apre le porte di Palermo alla LEGA. Uno slogan di sicuro impatto nasce a Palermo la prima Scuola di formazione politica della LEGA in Sicilia. A tagliare il nastro, il senatore Stefano Candiani, commissario della LEGA nell’Isola, insieme ai responsabili regionali enti locali, Igor Gelarda e Fabio Cantarella, … Continue reading Scuola politica della LEGA, nasce a Palermo. Lo slogan: “Palermo con ...

Scuola - regionalizzazione e autonomia differenziata ultime notizie : le parole di Salvini e Di Maio : Fumata nera sull’autonomia, dopo l’incontro del ministro Stefani con le nove regioni. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, ‘Ad oggi non sono stati sciolti i nodi su alcune richieste delle Regioni relativamente a una serie di materie. Sono nodi politici – ha affermato la titolare del dicastero per le autonomia, Erika Stefani – che devono essere analizzati e sviscerati’. regionalizzazione e ...

Abano Terme - professoressa sputa in faccia al maresciallo. Matteo Salvini : "Via da Scuola" : Un anno fa, il caso di Flavia Cassaro, la professoressa che, birra in mano, insultava gli agenti di polizia al grido di "vigliacchi, dovete morire tutti". Oggi, un indigesto bis. Cambia però la protagonista. Siamo alla cosiddetta manifestazione antifascista a Padova, dove un'altra insegnante ha sput

Un gelato e una medaglia. L'incontro fra Salvini e i cinque eroi dello Scuolabus/Video : Cittadinanza, medaglia al valore e gelato. Il vicepremier Matteo Salvini ha ricevuto al Viminale cinque dei ragazzi che la mattina del 20 marzo si trovavano a bordo di bus guidato da Ousseynou Sy . ...

Scuolabus - Salvini : “Ragazzini usati per fare audience e battaglia politica. Io ho cercato di staccare la spina” : “Troppa esposizione mediatica per Adam e Rami? Chiedetelo a chi li ha usati in studio per fare audience e li ha usati come una bandiera politica. Io apposta non li ho voluti qua in conferenza stampa, ho cercato di staccare la spina a una vicenda che avrebbe solo fatto male a loro. Ho avuto la disgustata sensazione che qualcuno ha cercato di usarli per fare battaglia politica”. Così ha replicato il ministro ...

Scuolabus dirottato - Salvini incontra i ragazzi 'Sono stati usati per battaglia politica' : 'Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica'. Così il ministro dell'interno Matteo Salvini che al Viminale ha incontrato i ...

Scuolabus dirottato - Salvini incontra i ragazzi : "Sono stati usati per battaglia politica" : E a Di Maio che dice di averlo convinto a dare la cittadinanza ad Adam e Rami risponde: "Mi sono convinto da solo dopo aver studiato"

Scuolabus - Salvini frena su cittadinanza al 13enne Ramy : “Per ora non ci sono gli elementi per concederla” : “Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza a Ramy”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. “Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro”, ha detto Salvini. “Se qualcuno la cittadinanza ...

Scuolabus - Di Maio : 'Cittadinanza a Ramy' Salvini : 'Per ora non ci sono i presupposti' : Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo', aveva commentato nel primo pomeriggio il ministro dell'interno Matteo Salvini . Che in serata ha ...