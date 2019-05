Scontrini online da luglio |  ecco le categorie esonerate dall’obbligo

ilsole24ore

(Di giovedì 2 maggio 2019) Tassisti, Ncc, tabaccai o benzinai per i pieni . Ma anche idraulici, imbianchini ed elettricisti, ovvero tutti quei soggetti obbligati al solo rilascio della ricevuta fiscale. Sono solo alcune del lungo elenco delle “partite Iva” che sarannodall'obbligo di emissione deglie delle ricevute telematiche in vigore dal 1°prossimo per chi ha volumi d'affari superiori a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per il resto del popolo delle partite Iva...

sole24ore : Scontrini e ricevute, da luglio si cambia: al Fisco tutti i dati online - piras_zia : RT @av_010174: Non sò se vi rendete conto della gravità di questa cosa!! Sapranno cosa comprate e dove lo avete comprato.. Anche se non ho… - Bobbio65M : RT @av_010174: Non sò se vi rendete conto della gravità di questa cosa!! Sapranno cosa comprate e dove lo avete comprato.. Anche se non ho… -