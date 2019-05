Il saluto del Sindaco al Vice Questore Nicodemo Liotti

Giappone - il saluto dell’Imperatore : «Oggi concludo i miei doveri. Grazie popolo» : L'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore del GiapponeL'abdicazione dell'imperatore ...

Belt and Road - storia dell'iniziativa nelle foto 'On The Road' : salutoBelt : Migliaia di impiegati egiziani lavorano, studiano e fanno esperienza di vita nel campo di costruzione di China State Construction. Questo luogo ha promosso lo sviluppo dell'economia locale e il miglioramento delle tecniche di costruzione., foto di Wang Guangbin,

Vibo Valentia. Il saluto fascista di Maria Limardo fa il giro del web : Il saluto romano di Maria Limardo ha fatto il giro del web. Se ne parla ovunque tra “simpatizzanti” e detrattori.

saluto romano da parte della candidata sindaca di Vibo Valenta/ 'Solo una goliardata' : Saluto romano da parte di Maria Limardo, candidata sindaco di Vibo Valentia col centro destra, lei sminuisce "E' solo una goliardata"

Fa il saluto nazista - ma non sa cosa vuol dire : il portiere del Crystal Palace assolto dalla FA perchè… troppo ignorante : Wayne Hennesse posta una foto mentre fa il saluto nazista: il portiere del Crystal Palace si giustifica spiegando di non sapere nulla di storia, la FA lo assolve una volta appurata la sua… ignoranza Sarà forse un clichè, ma spesso i calciatori e la cultura non vanno proprio a braccetto. Il caso riguardante Wayne Hennessey ha però del clamoroso. Il portiere del Cyrstal Palace ha postato una foto su Instagram lo scorso gennaio, nella ...

Sai cosa è il Surya Namaskara? I benefici del saluto al Sole : Il saluto al Sole è un inno al nuovo inizio del giorno Surya Namaskara dal sanscrito significa “Surya” Sole, “Namaskara” saluto. Si tratta di una serie di asana, ossia posizioni Yoga dello Haha Yoga, le quali si basano sul sistema sottile, e consiste nel purificare i canali energetici assumendo diverse posizioni del corpo in modo […] More

La più corrosiva delle critiche al Congresso delle famiglie : ecco il saluto delle pompe funebri Taffo : Ma le immagini dello humour mortuario riescono a intercettare anche gli argomenti più stringenti di cronaca. «Non gli credete, io non sono una serie TV. Sono morto nel 2017 ed oggi uccideranno mio ...

Malkovich nei panni del Papa confonde i turisti di Roma. E molti aspettano (invano) il saluto di Bergoglio : La somiglianza c'è, il look è perfetto. E così è accaduto che John Malkovich venisse scambiato per Papa Francesco. Ma, in realtà, l'attore era impegnato nelle riprese di "The New Pope", la seconda stagione della serie di Paolo Sorrentino. Ma il vestito bianco e la Papalina hanno mandato in confusione molti turisti, scrive Il Corriere della Sera nell'inserto romano.Confusi tra gli abiti talari che ...

TRAPANI - IL saluto DI COMMIATO AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DEL PREFETTO DARCO PELLOS. : Nel pomeriggio di oggi, 21 marzo, il Sig. PREFETTO di TRAPANI, DARCO Pellos, si è recato in visita di COMMIATO presso il Comando PROVINCIALE dei CARABINIERI di TRAPANI. Il PREFETTO, prima di lasciare ...

Il saluto del Questore Laricchia - tra bilanci e malinconia : 'I valori di questa terra non si trovano altrove' : ... passata dal gangsterismo in cui si sparava per strada ad una criminalità più insidiosa, infiltrata nell'economia, nella politica e nelle amministrazioni pubbliche, che hanno poi portato allo ...

L'ultimo saluto alla signora dell'editoria. "Voleva un mondo migliore" : Familiari, autorità civili, rappresentanti dell'imprenditoria bolognese, e non solo, e di altre realtà pubbliche e private, personalità famose dello spettacolo e della cultura e gente comune, hanno ...

Ammanettato in aula - Tarrant fa il saluto dei suprematisti. Una mail alla premier prima dell'attacco : Il 28enne Brenton Tarrant Harrison, che non aveva precedenti penali ma era ossessionato dall'idea che i musulmani stiano invadendo il mondo, è stato incriminato per omicidio per la morte di 49 ...

UeD - Pamela ha lasciato il Trono Over : il saluto della dama al programma : UeD, Pamela Barretta ha lasciato il Trono Over con Stefano Torrese: le parole dopo il programma Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over di Uomini e Donne hanno ufficialmente lasciato il programma. Sono stati i due diretti interessati a far capire di essere pronti a iniziare una nuova avventura lontano dalle telecamere. Nel corso […] L'articolo UeD, Pamela ha lasciato il Trono Over: il saluto della dama al programma proviene da ...