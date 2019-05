Uno Maggio libero e pensante | la diretta dal concertone di Taranto

Il 21 maggio ci sarà Uno sciopero del trasporto aereo di 24 ore : I sindacati del trasporto aereo hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il 21 maggio, a cui parteciperanno le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le motivazioni sono legate alla crisi di Alitalia e alle difficoltà del settore. Oggi

L'1 maggio serve anche per dire che Uno non vale Uno : Troviamo una facile riscrittura dell'articolo Uno della Costituzione lungo il calendario: l'Italia (17 marzo) è unarepubblica (2 giugno) democratica (25 aprile) fondata sul lavoro (1 maggio). Una sequenza temporale così spiegata sarebbe fortissima anche sul piano didattico, se solo la sapessimo sfruttare bene.Nell'attesa che il ministro dell'Istruzione ci pensi, noi ci apprestiamo a festeggiare il Primo maggio. vale la pena ...

"Poche donne al Concertone del Primo maggio". L'organizzazione spegne le polemiche con Uno scatto : Noel Gallagher, Manuel Agnelli, Achille Lauro, Gazzelle e Motta sono tra i nomi di spicco che saliranno sul palco del Primo Maggio di Roma. La lista degli artisti ha soddisfatto le aspettative degli appassionati di musica ma la polemica non è tardata ad arrivare. La critica mossa sui social dagli utenti alL'organizzazione è quella di aver dato poco spazio alle "quote rosa" nella lista degli cantanti che calcheranno il palco di ...

Canottaggio – A Sabaudia il RadUno della Nazionale maggiore in vista degli Europei di Lucerna : Canottaggio: partito il Raduno Preparatorio per il Campionato Europeo di Lucerna Ha preso il via ieri a Sabaudia il nuovo Raduno della Nazionale maggiore, propedeutico per la composizione della squadra azzurra che parteciperà al Campionato Europeo Assoluto in programma a Lucerna (Svizzera) dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. Complessivamente sono 50 gli atleti, tra uomini e donne, convocati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo a questo ...

Su Sky Arte l'omaggio di BrUnori Sas a Dalla : ecco la sua 'Come è profondo il mare' : Brunori Sas rende omaggio mercoledì 24 aprile alle 21.15 su Sky Arte, canale 120 e 400 di Sky, a Come è profondo il mare di Lucio Dalla. La cinquecentesca Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, nel ...

Uno dei momenti di maggiore impatto di God of War ha rischiato di non venir mai realizzato : Tra voti altissimi, vendite ottime e una marea di premi come gioco dell'anno, God of War si merita sicuramente l'etichetta di uno dei migliori giochi di questa generazione. Al di là dei successi ottenuti e dell'ottimo risultato finale lo sviluppo non è stato assolutamente semplice e introdurre così tante novità in una IP così amata è stata una sfida non da poco per Santa Monica Studio.Mentre Sony ha annunciato Raising Kratos, il documentario ...

Tensioni nella maggioranza - domani Cdm. Salvini : 'Salva-Roma? O tutti o nessUno' : Il vicepremier leghista frena ancora sul provvedimento per la Capitale, e torna ad attaccare la sindaca Raggi, in un'offensiva che controbilancia quella dei M5s sull'inchiesta giudiziaria che ...

Champions League - Barcellona-Liverpool : semifinale d’andata in tv su RaiUno l’1 maggio : Barcellona e Liverpool si affronteranno in semifinale di Champions League. L’appuntamento con la partita d’andata sarà fissato per mercoledì 1 maggio 2019 alle ore 21.00 al Camp Nou. A trasmettere la diretta tv non sarà soltanto Sky, ma anche Rai 1, che proporrà in chiaro anche l’altro match tra Tottenham e Ajax. Gli appassionati di calcio avranno modo di vederla anche in streaming su Sky Go o Rai Play. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in ...

NessUno sa chi produce i video per bambini di maggior successo su YouTube : I loro video sono visti miliardi di volte ma c'è un serio problema di trasparenza su chi li gestisca, scrive il Wall Street Journal

Uno Maggio - Michele Riondino 'I 5stelle hanno tradito Taranto' : 'Aspettiamo ancora il ministro Di Maio, a Taranto. Forse verrà il 24 aprile, ma è evidente che comincia una nuova campagna elettorale. Sapremo come accoglierlo'. Michele Riondino non fa sconti, quando ...

Banca Ifis - Corcos : passaggio consigliere a maggioranza è Uno scandalo : "Quello è uno scandalo, lo stigmatizziamo, lo trovo assolutamente vergognoso, un'assenza di rispetto di impegni presi", questo il commento del presidente di Assogestioni , Tommaso Corcos , sul ...

Terrapiattisti - il radUno a maggio a Palermo : 'La verità deve diffondersi'. L'ingresso? 20 euro : ... da ciò che si legge nel post, non è quello di convincerci che la terra è piatta anziché sferica, ma di 'migliorare il mondo raggiungendo un mondo di felicità': 'Questo infondo, sic, lo vogliono ...

22 marzo - "Trapunto di stelle" Uno speciale omaggio a Domenico Modugno di Nabil e Radicanto al teatro Forma di Bari : ... fino alla vittoria all'8° Festival di Sanremo, nel 1958, quando trionfò con il brano "Nel blu dipinto di blu", diventato celebre nel mondo grazie al suo ritornello. "Facciamo questo attraverso il ...

