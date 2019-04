Juncker | “Esagerato dire che l’Italia sia un pericolo per l’economia mondiale ma crescita

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il Presidente della Commissione Europea Jean-Claudeintervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1 ha dichiarato: “Penso che l’Italia sappia quali sono i suoi problemi. Laitaliana è in ritardo rispetto all’Europa, e da vent’anni a questa parte, bisognerà dunque che l’Italia torni a scoprire gli strumenti che le permetteranno di rilanciare la propria, mache l’Italia costituisce un rischio mi sembra un’esagerazione, anche se i livelli del debito pubblico sonosamente alti. Il 130% è uno dei livelli di debito pubblico più alti al mondo e bisognerà correggerlo, ridurlo”.L'articolo: “Esageratoche l’Italia sia unper l’economiamazero aumenta problemi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

