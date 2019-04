Aereo si schianta durante l’atterraggio | morta Natalia Fileva | la donna più ricca di

Muore il chirurgo estetico romano Flavio Saccomanno : si è schiantato ai comandi di un Aereo acrobatico a Orvieto Mappa : Un chirurgo estetico di Roma, Flavio Saccomanno, di 71 anni, è morto nel pomeriggio dopo essersi schiantato al suolo nei pressi dell'aviosuperficie di Castel Viscardo, Orvieto, mentre...

Botswana - si schianta con l'Aereo su una clubhouse per uccidere la moglie : deceduto 38enne : E' un gesto davvero folle quello compiuto da un pilota 38enne nel sud del Botswana, un paese dell'Africa meridionale. Il drammatico episodio è avvenuto sabato scorso. L'uomo, a seguito di una furiosa lite con la moglie, per motivi che sono ancora tutti da chiarire, ha preso un aereo da turismo parcheggiato su una pista del locale aeroporto e si è diretto subito dopo, volando a bassa quota, proprio sulla clubhouse dove poco prima si trovava ...

L'assurdo e drammatico gesto di un pilota sudafricano di 38 anni, Charl Viljoen, nel sud del Botswana. L'uomo ha Litigato con la moglie ad una festa organizzata da un club di volo, ha rubato un velivolo fermo in pista e si è schiantato sull'edificio appena evacuato dai responsabili dopo il furto.

Un pilota è morto dopo essersi schiantato con il suo aereo contro una clubhouse nel Botswana . Secondo quanto riportano i media locali, l'uomo avrebbe deliberatamente pilotato il suo aereo contro l'...

Lo show acrobatico finisce in tragedia : dopo un giro della morte l’Aereo si schianta davanti al pubblico terrorizzato : È finito in tragedia lo show acrobatico a Escuintla Volcanes Racetrack, in Guatemala. L’aereo t-28 dopo un giro della morte, un classico di queste esibizioni, ha sbagliato manovra e dopo aver quasi sfiorato la testa del pubblico, è andato a schiantarsi davanti ai presenti terrorizzati. Tutto è successo in pochi secondi, come documentano i video di chi stava riprendendo lo spettacolo. I due piloti sono morti in ospedale L'articolo Lo ...

Tragedia dell’aria - Aereo si schianta al suolo : non ci sono sopravvissuti : sono 14 le vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono che ci possano essere superstiti. Erano a bordo di un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio. Il pilota aveva segnalato un’emergenza alle 10.40 di ieri ora locale (16.40 in Italia) e ha ...

Aereo si schianta - strage in Etiopia : l’allarme del pilota alla torre di controllo poi il dramma : Una tragedia internazionale sui cieli africani. Il Boeing 737 della Ethiopian Airlines partito ieri mattina da Addis Abeba per Nairobi si è schiantato sei minuti dopo il decollo, uccidendo tutte le 157 persone che erano a bordo (149 passeggeri ed 8 membri dell’equipaggio). La speranza dei soccorritori è svanita quasi subito: tra i rottami precipita...

Aereo Ethiopian Airlines si schianta 6 minuti dopo il decollo : a bordo i delegati dell’assemblea ONU per l’ambiente - tutti morti : Era decollato appena 6 minuti prima da Addis Abeba il Boeing 737 di Ethiopian Airlines che si è schiantato in Etiopia uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Tra loro anche otto italiani, fra cui l’archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia. Il suo decesso è stato confermato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha citato la Farnesina, mentre media locali hanno parlato del possibile ...

Etiopia : Aereo con 157 passeggeri si schianta al suolo - nessun sopravvissuto : A bordo del Boeing 737 c'erano 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. Le cause sono ancora da stabilire. L'aereo era partito dalla capitale dell'Etiopia, Addis Abeba, ed era diretto a Nairobi, la capitale del Kenya, e a bordo vi erano 149 passeggeri di 33 nazionalità diverse, oltre a 8 membri dell'equipaggio, dei quali, secondo le prime informazioni, non ci sarebbe la possibilità che ci siano superstiti. Schianto dopo il decollo: nessun ...

