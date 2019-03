Ucraina, si vota per presidenziali

Oggi siinper le. I seggi sono aperti dalle 7 per il primo turno delle elezioni che vede ben 39 candidati contendersi la presidenza. Secondo gli ultimi sondaggi, in testa c'è il comico Vladimir Zelensky, 41 anni,che si pone come candidato anti-establishment, seguito dall'ex premier e zarina del gas Yulia Timoshenko e dal presidente uscente Petro Poroshenko. Nel caso nessuno raggiungesse il 50%, il ballottaggio si terrà il 21 aprile.(Di domenica 31 marzo 2019)