sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Lucianoha parlato di Mauro Icardi in modo molto duro, il centravanti è stato tenuto fuori da Inter-Lazio alimentando le polemiche Lucianoha tuonato contro Mauro Icardi, giustamente, dopo quanto accaduto in casa Inter. Le parole delsono state durissime contro il suo centravanti, ai microfoni di Skysport:”Oggi Icardi doveva star fuori per come si è comportato. Bisogna aver credibilità dentro lo spogliatoio… Poteva giocare anche un tempo, ma è giusto che in campo vadano gli altri. Dovevano giocare gli altri. L’essenziale è avere credibilità all’interno di un gruppo. E’ una cosa umiliante fare una trattativa, mediare per convincere un giocatore a mettere la maglia dell’Inter che i tifosi amano. Messi fa’ la differenza, Ronaldo, ce ne sono pochi“. Attacco senza mezzi termini di, il quale a termine ...

Sport_Fair : #InterLazio Spalletti boom: il tecnico dell'Inter ha distrutto Icardi! - AleBrunetti6 : RT @EnricoTurcato: #Spalletti perde la testa a Sky e massacra #Icardi: “Poteva giocare anche un tempo. Ma in questo momento meritano di gio… - LibroStranieri : RT @EnricoTurcato: #Spalletti perde la testa a Sky e massacra #Icardi: “Poteva giocare anche un tempo. Ma in questo momento meritano di gio… -