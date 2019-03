Congresso famiglie | chiesta una moratoria contro l' utero in affitto

Congresso famiglie - l’ex bianconero Legrottaglie contro adozioni gay : “Papà e mamma hanno ruoli diversi” : “Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anch’ìo”. Lo ha affermato Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi al Congresso delle famiglie di Verona. l’ex calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha aggiunto di voler “dare ai giovani l’esempio di come si fa squadra, e la famiglia è come una ...

Congresso famiglie - moratoria contro utero in affitto : Contrasto alla pratica dell'utero in affitto tramite una rogatoria internazionale e la protezione dei minori, "a partire dai loro diritti ad avere una mamma e un papà, a non diventare oggetti di ...

Congresso famiglie. Fico : presto evento su quelle arcobaleno. Organizzatori : Di Maio studi la storia : Mentre, all'interno del Palazzo sono terminati gli interventi e ci si avvia verso la conclusione dei lavori con musiche e spettacoli. Organizzatori, Di Maio studi la storia "Di Maio studi la storia ...

Legrottaglie al Congresso delle famiglie di Verona parla per metafore calcistiche : "Difendere la porta è come difendere la famiglia" : "Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anche io", queste le parole di Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Chievo, invitato oggi come relatore al Congresso delle famiglie di Verona.L'ex calciatore, oggi allenatore, famoso per la sua fede religiosa, ha anche detto di voler "dare ai giovani l'esempio di come si fa squadra, e la ...

Congresso famiglie - oggi si chiude con la Marcia. Scontro Lega-M5S - : Il corteo mette fine a una tre giorni molto discussa. Sullo sfondo, le tensioni tra i due partiti di governo, uno pro e l'altro contro la kermesse. "Fanatici", tuona Di Maio. "Qui si prepara il futuro"...

Congresso delle famiglie - capotreno sorprende i passeggeri : “Famiglia è dove c’è amore” : La sorpresa dei passeggeri di un convoglio ferroviario ad alta Velocità diretto a Venezi e in arrivo ala stazione di Verona. Il capotreno dopo aver preso il microfono, ha annunciato dall'altoparlante a tutti i passeggeri: "Siamo in arrivo a Verona, questo weekend più che mai la città degli innamorati. Famiglia è dove c'è amore"Continua a leggere

Il Congresso delle famiglie fa litigare il governo? : O fanno finta, come al solito? Salvini accusa Conte sulle adozioni, Di Maio dice che Salvini non sa le cose, Conte dice che è colpa di Fontana, che dice che è colpa di Conte

Congresso famiglie - Salvini attacca Di Maio : “Qui si prepara il futuro. Se questo significa essere sfigato allora lo sono” : “A qualche collega distratto di governo che pensa che qui dentro si guardi indietro dico che qui si prepara il futuro e se questo significa essere sfigato“, allora “sono orgoglioso di essere sfigato”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini intervenendo al Congresso Mondiale delle famiglie a Verona riferendosi alle parole del vicepremier Luigi Di Maio che aveva bollato come sfigati i partecipanti al ...

Congresso famiglie - Maria Gandolfini : “Mio padre? Frustrato. Promuove valori maschilisti che hanno fallito in partenza” : “Direi a mio padre che è un uomo frustrato perché prova a mandare avanti un orgoglio maschilista, ma si vede che ha già perso in partenza questa battaglia”. A parlare è Maria Gandolfini, figlia adottiva del fondatore del Family Day Massimo Gandolfini, che oggi ha partecipato al corteo contro il Congresso delle famiglie: “Nel 2019 ci ritroviamo ancora in questa situazione perché non sono stati passati i valori giusti come quelli medievali che ...

Congresso delle famiglie - 5 Stelle smentiti dal contratto di governo : «Noi celebriamo le idee e il futuro, a Verona si rivanga il passato». E ancora: le tesi del Congresso mondiale delle famiglie «non saranno mai azione di governo». Il sottosegretario grillino alle Pari ...

Lo show di Salvini al Congresso delle Famiglie. E la dura replica di Di Maio : A Verona ci sono i "fanatici" che affrontano il tema della famiglia "con l'odio verso il prossimo e la discriminazione": parola di Luigi Di Maio. "Se parlare di mamme e papà vuol dire essere sfigati, io sono orgoglioso di esserlo. Odio? Sì, fuori c'è odio. Di Maio sbaglia piazza": replica di Matteo Salvini. I due vice premier tornano a scontrarsi sul tema della famiglia nel giorno del Congresso di Verona, che da settimane divide i ...

Verona - Congresso famiglie : opinioni : Non è un problema esclusivamente etico o religioso, è un fatto incontestabile con il quale l'economia e la politica devono fare laicamente i conti, pena l'estinzione o la resa ad altre culture., ...

Congresso famiglie 2019 Verona : date - programma e temi. Cos’è : Congresso famiglie 2019 Verona: date, programma e temi. Cos’è date Congresso mondiale famiglia “L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso Mondiale delle famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF. “Il vento del cambiamento: L’Europa e il ...

Congresso famiglie Verona - Conte-Salvini : scontro sulle adozioni : Il Congresso della famiglia di Verona innesca una doppia lite nel governo: la prima tra Salvini e Conte (sul tema delle adozioni), la seconda tra Salvini e Di Maio (sull'evento in sé,...