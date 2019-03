Treccani e Crusca | l’enciclopedia si fa social Spotify compreso | “Così parliamo ai più

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Suc’è una playlist che riunisce Calcutta, Achille Lauro e la trap pariolina della Dark Polo Gang. Non è uno dei tanti daily mix indie, ma “Le Parole delle Canzoni” della. Sì, avete letto bene, proprio. Ed è in buona compagnia: il dizionario Zanichelli esplora le vie di Instagram (che sono infinite) e larisponde ai dubbi dei lettori su Facebook, con l’hastag #larisponde. Per parlare ai più giovani la cultura diventa pop, a portata di smartphone: tono leggero, grafiche colorate, ma nei testi lo stesso rigore che caratterizza le prestigiose istituzioni culturali. “Cambiano usi e costumi, ma non il bisogno di informazioni corrette e verificate – spiega Luigi Romani, responsabile Digital dell’Istituto– anche da parte dei più giovani”.Lasu, dunque? “Gli istituti europei preposti alla ...

