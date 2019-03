Sei il figlio del male | Mellone attacca Siciliano in Consiglio a Nardò Il

Scontro Mellone-Siciliano : "Sei figlio del male assoluto". Querela annunciata : Perché oltre a contribuire ad irrobustire una coalizione che si candidi a portare la buona Politica al governo della Città, vorrei che terminino di esistere questi continui rivoli di odio e bave di ...

Udine - esplosione in un appartamento : feriti padre - madre e figlio di Sei anni : A Cervignano del Friuli: lo scoppio provocato probabilmente da una bombola del gas. Più in gravi condizioni la donna, trasportata a Trieste con ustioni

Nina Moric attacca Belen : "Mio figlio aveva 5 anni - Sei l'ultima che può fare la morale" : Il caso del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, sbandierato da Corona all'Isola dei Famosi, sta infervorando...

Tina Cipollari a Disneyland - il figlio ricoperto di insulti : "Sei grasso come tua madre" : Il figlio di Tina Cipollari vittima dell'hate speech. L’opinionista di Uomini e Donne ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la vede insieme ai due figli, avuti dall'ex marito Chicco Nalli, all’ingresso di Disneyland a Parigi.In mezzo a tanti apprezzamenti un utente ha rovinato la giornata di Tina scrivendo un commento molto negativo riferito al peso del figlio minore: "Sei grasso come tua madre".prosegui la letturaTina ...

Tina Cipollari umiliata : 'Sei grasso come tua madre' - la giornata con il figlio finisce nell'orrore : L' hate speech non risparmia nemmeno i ragazzini. Questa volta ad essere attaccato è stato il figlio di Tina Cipollari . L'opinionista di Uomini e Donne ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo ...

Morto Gabriele La Porta - storico conduttore Rai. L'annuncio del figlio : «Sei stato il mio maestro» : Addio al giornalista e conduttore Rai, Gabriele la Porta. A dare L'annuncio è il figlio Michele su Radio Colonna, precisando che il padre si è spento il 19 febbraio scorso....

Cadavere mummificato in casa da Sei mesi - il figlio confessa : 'Volevo la sua pensione' : Voleva continuare a intascare la pensione della madre, ha ammesso l'uomo che ha tenuto in casa per 6 mesi il Cadavere dell'anziana morta il 14 agosto. È una storia dell'orrore quella scoperta ad ...

Roberto Saviano a Fabio Fazio : “In Italia odio indistinto. Tu Sei figlio di impiegati e ti sei realizzato? Imperdonabile” : Roberto Saviano ospite a Che Tempo che fa su Rai1: “L’odio è arrivato a essere indistinto. In questo Paese nessuno ti perdona l’esserti realizzato con le proprie forze, ti perdonano per esempio se sei ricco di famiglia”. Rivolgendosi poi a Fabio Fazio, lo scrittore ha continuato: “Tu non sei ricco di famiglia, i tuoi genitori facevano gli impiegati: è imperdonabile. Se tu sei ricco di famiglia in qualche modo chi ti osserva pensa sia una ...

"Anche se non hai avuto un figlio Sei la mamma di tutti noi” - e Cristina D’Avena si commuove : La commozione della cantante ospite del programma radiofonico '105 Take Away' per una lettera dedicata dal conduttore Alan...