Conte-Inter | la situazione | occhio anche alla Roma

Antonio Conte-Inter - ci credono anche i bookmakers : la quota è quasi irrisoria : Secondo i bookies, l’ex allenatore della Juventus sarebbe vicinissimo a sedersi sulla panchina dell’Inter a partire dalla prossima stagione I betting analyst sono già in fermento per il futuro di Antonio Conte. L’ex allenatore dei Blues è uno dei nomi in primo piano nelle scommesse sul calciomercato. L’ipotesi più forte, secondo i bookmaker, è il ritorno in Serie A, destinazione Inter. I nerazzurri sono nettamente ...

Conte sulla legge contro il revenge porn e Guaidó interdetto dalla politica : DALL'ITALIA Mattarella avverte il governo sull’autonomia delle banche. Il presidente della Repubblica ha firmato la legge che istituisce la Commissione d’inchiesta sulle banche, ma ha specificato in una lettera ai presidenti di Camera e Senato che il nuovo organo non deve “controllare l’attività

Antonio Conte-Inter : c’è lo zampino di Marotta - le parti sono sempre più vicine : Inter, Antonio Conte potrebbe rappresentare il futuro della panchina nerazzurra: Spalletti trema in vista della prossima estate Le voci che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina dell’Inter dalla prossima stagione sono sempre più frequenti. I motivo di questo avvicendamento in seno al club nerazzurro sarebbero dettati sopratutto dall’arrivo di Marotta, il quale vorrebbe portare il suo uomo di fiducia all’Inter anche nel ...

Calciomercato - per Conte quote da Inter : ROMA - Il faccia a faccia con il Chelsea per la buonuscita arriva oggi al Tribunale di Londra, ma intanto i betting analyst sono già in fermento per il futuro di Antonio Conte. In attesa della ...

Cambio di guardia - l’Inter punta su Conte per fermare la Juventus : L’Inter avanza su Conte, l’uomo perfetto per contrastare la potenza bianconera potrebbe essere proprio lui, grazie a Marotta sarà possibile.Il Contenzioso con il Chelsea entrerà nel vivo in queste ore, ballano una ventina di milioni, ma intanto sta scadendo un contratto. L’anno sabbatico non prevede supplementi di relax.Soprattutto: le panchine d’Europa sono ormai al completo, dopo il rinnovo di Solskjaer con il Manchester United ...

Conte è sempre più vicino all'Inter - in attesa di una soluzione della vertenza col Chelsea : Antonio Conte sembra sempre più destinato a sedersi sulla panchina dell'Inter la prossima stagione. Il tecnico salentino è alla prese con gli ultimi cavilli legali per la buonuscita dal Chelsea, poi dovrebbe arrivare la fumata bianca per il cambio di allenatore. L'ambito ct ha sempre delle richieste specifiche per attuare il proprio gioco, ecco dunque delle ipotesi riguardo alle zone del campo da rinforzare. Buonuscita Chelsea La diatriba con il ...

Inter : possibile sfida a due per la panchina tra Conte e Mourinho : L'eterno duello tra Antonio Conte e Josè Mourinho torna a ripetersi. Questa volta, però, l'obiettivo non sarebbe la Premier League. Ma la panchina dell'Inter. Secondo delle indiscrezioni pubblicate dal "Corriere dello Sport" la sfida per trovare il sostituto di Luciano Spalletti per la prossima stagione si sarebbe ridotta all'ex Ct della Nazionale italiana e allo "Special one" con un leggero vantaggio del primo rispetto al secondo. Gli indizi ...

Inter : intrigo a Londra per la panchina. Futuro fra Conte e Mourinho : Una causa che secondo il Corriere dello Sport dovrebbe avere esito positivo liberandolo da ogni vincolo. Conte è il preferito dell'ad nerazzurro Beppe Marotta che potrebbe sottoporgli la proposta ...

Giuseppe Conte - intercettazione devastante : 'Fanno la patrimoniale sulla casa'. Gola profonda : ci rovinano : I due cercavano di accreditarsi come trait d'union tra i 5 Stelle e il mondo degli affari, scrive il Tempo che pubblica l'intercettazione integrale, e al telefono si sono lasciati sfuggire una ...

Giuseppe Conte - intercettazione devastante : "Fanno la patrimoniale sulla casa". Gola profonda : ci rovinano : "Gira voce che dovranno fare questa patrimoniale... immobiliare". La bomba sul governo di Giuseppe Conte arriva da una intercettazione, quella tra due imprenditori romani, Camillo Mezzacapo e Gianluca Bardelli, finiti nell'inchiesta che ha portato in carcere Marcello De Vito, big del M5s della Capit

Inter - strategia Marotta : obiettivi principali sarebbero Conte e Milinkovic-Savic : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha dichiarato più volte che si punterà su profili già abituati a vincere e che possano sviluppare un certo senso di appartenenza alla maglia. L'obiettivo è quello di cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da otto anni. Per farlo i margini di errore sono ...

Xylella - gli ovicoltori a Conte : “Servono interventi concreti per costruire il futuro di questa terra” : Totale eradicazione delle piante infette, reimpianti, utilizzo dei fondi Cipe stanziati esclusivamente per ripristinare le potenzialità produttive, un piano straordinario di ristrutturazione dell’olivicoltura salentina da 500 milioni di euro, l’anticipazione dei premi Pac per dare liquidità immediata alle aziende, la nomina di un commissario con poteri straordinari per gestire l’emergenza Xylella. È quanto hanno chiesto gli olivicoltori, che da ...

Xylella : Gilet Arancioni a Conte - servono interventi concreti : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - Totale eradicazione delle piante infette, reimpianti, utilizzo dei fondi Cipe stanziati esclusivamente per ripristinare le potenzialità produttive, un piano straordinario di ristrutturazione dell’olivicoltura salentina da 500 milioni di euro, l’anticipazione dei premi Pac

Via Seta - Conte : é in interesse Italia : ANSA, - ROMA, 20 MAR - 'La via della Seta è un'opportunità, ritrarsi significherebbe non tutelare i nostri interessi nazionali. Ovviamente la nostra politica internazionale è molto chiara,