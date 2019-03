Finisce sotto la fresa di un trattore | muore bimbo di tre anni a Siniscola

Lissone - il capo delle Guardie ecologiche volontarie Finisce sotto indagine : Indagini concluse per il coordinatore delle Guardie ecologiche volontarie Corrado Villa, indagato per concussione, minacce e falso ideologico. Avrebbe preso di mira tre attività: «Vi faccio chiudere». ...

Tirreno-Adriatico – Caduta da brividi per Tony Martin : il ciclista Finisce sotto il guard rail ad un passo dal burrone [VIDEO] : Brutta Caduta per Tony Martin a circa 50 km dal traguardo della 4ª tappa della Tirreno-Adriatico 2019: il ciclista tedesco finisce sotto il guard rail e rischia di finire nel burrone Strada bagnata, alta velocità e curve davvero complicate per i ciclisti impegnati nella 4ª tappa della Tirreno-Adriatico. A circa 50 km dal traguardo, da registrare la brutta Caduta di Tony Martin del Team Jumbo-Visma che ha rischiato grosso. Il ciclista ...

Ponte Morandi. Sdegno per la foto Fincantieri. Aspi Finisce sotto la lente anche a Roma : In attesa del piano di contenimento dell’amianto e del via libera da parte di Arpal e Asl, l’abbattimento della pila 8 del viadotto Polcevera prevista per sabato (inizialmente previsto per il 9 marzo e poi slittata di una settimana per il rischio di presenza di amianto nel pilone) è stato cancellato. Repubblica Genova scrive che ad attestarlo è “una mail interna alla Siag di Parma”, la società di esplosivistica cui Omini, capofila ...

Partinico - sparò a rapinatore e Finisce sotto processo : il ladro ferito adesso chiede un risarcimento di 100mila euro : Partinico, 20 novembre 2013. Sono da poco passate le sei del mattino e un gruppo di finti finanzieri e carabinieri fa irruzione in un'abitazione di un noto gioielliere del comune alle porte di Palermo. Mostrano un finto mandato di perquisizione e chiedono di entrare all'interno della casa. Una volta dentro minacciano con la pistola la figlia del gioielliere, immobilizzano il genero e feriscono l'anziana moglie. Poi intimano alla figlia di ...

Roma - uomo cade sui binari del metro e Finisce sotto al treno. E' grave : Un uomo è grave dopo essere caduto sui binari nella stazione San Paolo della metropolitana B di Roma, in direzione Laurentina. L'incidente prima delle 8.50, ora in cui sono intervenuti i vigili del ...

Roma - cade e Finisce sotto la metro : cade sui binari nella stazione San Paolo della metro B di Roma, in direzione Rebibbia. L'uomo, 60 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo: ha un trauma cranico e un trauma ...

A4 - con l’auto Finisce sotto un tir : muore 40enne - è il figlio di un assessore del Vicentino : Marco Santorso, 40 anni, è morto nella notte a causa delle ferite mortali riportate in un incidente stradale lungo l’A4. Avrebbe urtato un autoarticolato tamponandolo. Lo schianto mentre stava andando a prendere il fratello all’aeroporto di Venezia: rientrava per i funerali della nonna in programma per oggi.Continua a leggere

Milano più determinata - l'Itas Alperia Finisce sotto : l'Itas Alperia è arrivata a Milano consapevole di trovare un Sanga particolarmente agguerrito ed intenzionato ad avvicinarsi all'ottava posizione, ultima valida per disputare i play off. Distante fino ...

Lazio-Milan - tutto rimandato al ritorno : l’andata della semifinale di Coppa Italia Finisce a reti inviolate - attaccanti sottotono [FOTO] : 1/51 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Voto di scambio - un consigliere Finisce sotto inchiesta nel Vesuviano : Favoreggiamento e rivelazione di segreto. Un altro consigliere comunale finisce nello scandalo sul presunto Voto di scambio a Torre del Greco. Stavolta tocca al poliziotto Ciro Piccirillo, per la ...

"Los huevos" di Simeone nel mirino della Uefa. Ma anche Allegri Finisce sotto indagine : La Uefa ha aperto ufficialmente un procedimento disciplinare nei confronti di Diego Simeone : nel mirino l'esultanza dell'allenatore dell'Atletico Madrid in occasione del primo dei due gol segnati dai ...

Roma - autista Finisce il turno - parcheggia l'autobus sotto casa e va a dormire : Succede anche questo nelle trafficate vie di Roma, che un autista dell'Atac, ormai stanco dal turno di lavoro, decida di portare l'autobus non al deposito ma direttamente sotto casa. Ferma il bus in una piazza, scende, torna a casa e si mette a dormire, come s nulla fosse.Il curioso episodio è avvenuto a Monteverde, dove i cittadini si sono visti di fronte il mezzo di 12 metri fermo e senza nessuno a controllare. Come racconta Il Messaggero, ...

SPAL - Semplici Finisce sotto i ferri : l’allenatore toscano operato d’urgenza a Firenze : L’allenatore toscano è stato operato d’urgenza per una colica addominale, a rivelarlo è il club di Ferrara con un comunicato ufficiale Attimi di preoccupazione nella serata di ieri in casa SPAL, Leonardo Semplici infatti è stato operato d’urgenza a Firenze per una dolorosa colica addominale. Il club di Ferrara lo ha comunicato con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: ‘S.P.A.L. comunica che l’allenatore ...

Sylvenoire - 13enne francese Finisce fuori pista e muore : Cogne sotto shock : Una tredicenne francese e’ morta a Cogne a causa dei gravi traumi riportati durante una caduta mentre sciava. L’incidente si e’ verificato verso le 16 sopra Sylvenoire. Il corpo della ragazza e’ finito fuori dalla pista di discesa. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il 118. L'articolo Sylvenoire, 13enne francese finisce fuori pista e muore: Cogne sotto shock sembra essere il primo su Meteo Web.