Prof di Prato e delitto di Marsala Come ama e uccide l' Italia di oggi

Prato - sesso e figlio con l'allievo 15enne : la Prof arrestata - è ai domiciliari. Indagato anche il marito : Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna, 31 anni, accusata di 'atti sessuali con minore', al centro dell'inchiesta della procura di...

Arrestata la Professoressa di Prato che ha avuto un figlio dallo studente 15enne : Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna, 31 anni, accusata di 'atti sessuali con minore', al centro dell'inchiesta della procura di Prato che dall'8 marzo indaga sul rapporto tra lei e un 15enne al quale dava ripetizioni private. Il ragazzino - come dimostrato dall'esame del Dna - è anche padre dell'ultimo figlio della donna, nato la scorsa estate. Secondo quanto riferito da uno dei legali ...

Prato - sesso e figlio con l'allievo 15enne : la Prof arrestata - è ai domiciliari : Un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata alla donna, 31 anni, accusata di 'atti sessuali con minore', al centro dell'inchiesta della procura di...

Vittorio Feltri umilia Macron e Brigitte : "Il ragazzino di Prato ha ingravidato la Prof - e lui..." : "Il ragazzino di Prato che ha ingravidato l’insegnante di inglese ancora al centro di uno scandalo , e pensare che Macron invece è diventato presidente della Francia. Due nonne e due misure". Vittorio Feltri commenta la vicenda della 35enne di Prato con la consueta ironia. La donna è indagata per vi

Prato - Prof incinta dopo sesso con l’allievo 15enne : “Mio figlio assomiglia al ragazzino” : La 31enne di Prato, incinta dopo una relazione sessuale con un ex allievo di 15 anni, avrebbe fatto notare a chi la incontrava per strada "la somiglianza del neonato con lo studente": "Visto come somiglia al ragazzino?", avrebbe chiesto. Intanto proseguono le indagini e il marito della donna continua a rivendicare la paternità del piccolo: "Mia moglie lo ha avuto da un 14enne. Ma lo cresco da mesi. Ora è mio figlio".Continua a leggere

Sesso con la Prof a Prato - il marito : «È mio figlio - nonostante tutto». Ma non va a lavoro da giorni : Il caso dell'infermiera di Prato che ha avuto un figlio da un ragazzino di 14 anni ha fatto parlare tutta l?Italia: il bimbo ha già cinque mesi, il test del Dna ha confermato...

Sesso con la Prof a Prato - il marito : 'È mio figlio - nonostante tutto'. Ma non va a lavoro da giorni : IL MINISTRO: NON È UNA prof 'La donna protagonista del triste caso di cronaca che si è verificato a Prato non è una 'prof'. È emerso con chiarezza, infatti, che si tratta di un'operatrice socio ...

Prato - la mamma del 15enne che ha avuto un figlio della Prof : “Verità svelata poco a poco” : In lacrime, incredula. Così la mamma del 15enne di Prato negli uffici della Squadra Mobile, ha raccontato di una confessione arrivata "a pezzi" dal figlio, di un ragazzino distrutto, troppo strano e taciturno negli ultimi tempi.Operaia, poco più grande dell'infermiera rimasta incinta di suo figlio quando il ragazzino aveva solo 14 anni, la donna ha svelato come, messa sull'avviso da quel sesto senso delle madri, abbia incalzato il giovanissimo ...

Prato - difensore Prof : "Non si sente in colpa" : di Silvia Mancinelli "Ho sentito la mia assistita dieci minuti fa. Sollevata certo, come detto, dopo aver chiarito la sua versione con il pm, è però preoccupata per l'onda mediatica che ha travolto ...

Prato - sesso con l’allievo 13enne - il marito della Professoressa : “Lasciateci quel bambino” : Proseguono le indagini della Procura di Prato sulla vicenda della prof che ha partorito 7 mesi fa un bimbo che il test del Dna ha rivelato essere figlio di un suo alunno di 15 anni. Mentre i legali della donna chiedono che venga sentito il minore, il marito, che è per la legge il padre del bimbo a tutti gli effetti, non lo ha disconosciuto: "Non voglio perderlo, lo sento ancora mio".Continua a leggere

Prato - la Prof resta incinta del suo studente. Quel test del Dna fa male a tutti : Abbiamo finalmente avuto il risultato. Noi, opinione pubblica, morbosamente attaccata alla storia della professoressa di Prato e della sua relazione con un minore, possiamo dirci soddisfatti, come nella più ghiotta delle telenovelas. Il bambino è del minore, scandalo grandissimo, e dunque la donna è doppiamente colpevole: verso il marito, verso il ragazzo e pure verso l’altro figlio. Eppure, a guardare bene l’esito di questa vicenda, ...

PRATO - FIGLIO DELLA Prof È DELL'ALUNNO : CONFERMA DEL DNA/ Le dichiarazioni dei legali : PROF di PRATO: il FIGLIO è DELL'ALUNNO 14enne, la CONFERMA attraverso l'esame del Dna. Le dichiarazioni dei legali DELLA donna

Il figlio della Prof di Prato è del suo alunno : il test del Dna lo conferma : Prato. Per gli investigatori attribuire la paternità del bimbo è uno degli elementi necessari per definire i rapporti tra la donna e il minore.

Prato - la prova del Dna sulla Professoressa e lo studente 13enne : di chi è il figlio - verità sconvolgente : Il figlio della infermiera-professoressa di Prato indagata per violenza sessuale sarebbe proprio dello studente 13enne con cui ha avuto una relazione. Sarebbero le analisi del Dna a confermare la versione data fin da subito dalla donna di 35 anni, amica di famiglia che dava ripetizioni di inglese al