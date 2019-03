Genova | incendio a Cogoleto | nella notte altri 3 roghi 

Genova - incendio a Cogoleto : “Cause incerte - occorrerebbe una normativa sul terrorismo ambientale : “E’ fondamentale prendere provvedimenti seri: sulle cause di questo rogo non abbiamo ancora la certezza, ma abbiamo la certezza che la maggior parte dei roghi che si sviluppano nella nostra regione, come nel resto d’Italia, sono dolosi. Abbiamo piu’ volte detto che occorrerebbe una normativa sul terrorismo ambientale“: lo ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti, a margine del sopralluogo nelle zone di ...

Incendio Cogoleto : autostrada A 10 Genova riaperta : Vasto Incendio a Cogoleto, Genova. A partire dalle ore 10.30, l'autostrada A10 è stata completamente riaperta al traffico in entrambe le direzioni.

Fiamme a Genova : l'incendio continua a divampare - scuole ed autostrade chiuse : Il potente incendio che sta distruggendo ettari di vegetazione alle porte di Genova potrebbe essere di origine dolosa ed è stato alimentato dal vento forte. I soccorsi, infatti, sono arrivati in ritardo proprio per le enormi raffiche di vento che non davano la possibilità agli elicotteri di raggiungere la zona. Al momento si parla di un piccolo, leggero miglioramento. La situazione Durante le prime ore della notte delle Fiamme giganti hanno ...

Genova - vasto incendio a Cogoleto : “situazione drammatica nella notte” - “il vento soffiava a 100 km/h” : “Sulle cause prima di azzardare delle ipotesi bisognerà fare gli accertamenti del caso perché c’era anche molto vento questa notte. Siamo stati impegnati fino adesso a spegnere gli ultimi focolai, i Canadair sono appena andati via poi si indagherà con calma anche perché la situazione questa notte era veramente drammatica“, lo ha dichiarato all’Adnkronos il vicesindaco di Cogoleto, Marina Costa, in riferimento al vasto ...

Vasto incendio sulle colline di Genova : case evacuate - scuole chiuse a Cogoleto : Un Vasto incendio sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso. Decine di famiglie sono state sfollate, mentre l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano salvo poi essere riaperta in direzione Savona. L’incendio, alimentato da raffiche di vento olt...

Genova - incendio nella notte a Cogoleto : notte di paura a Cogoleto, piccolo comune della città metropolitana di Genova noto per aver dato i natali a Cristoforo Colombo. Intorno alle ore 23 di ieri sera è divampato uno spaventoso incendio boschivo che, spinto da forti raffiche di vento, ha bruciato 12 ettari di bosco in poche ore. Le fiamme sono arrivate a ridosso delle case, costringendo i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile a disporre l'evacuazione di diverse ...

Incendio a Cogoleto - Genova - oggi : il video dall'autostrada a10 - : Le immagini del rogo divampato sulle alture in località Capieso , postate su Instagram da Gabriele Galli, un automobilista, mostrano come il fuoco sia arrivato a lambire le carreggiate. E l'uomo si ...

Genova - vasto incendio a Cogoleto - case evacuate e chiuso tratto A10 : Un grosso incendio e' divampato nella notte a Cogoleto, in provincia di Genova. Spinte dal forte vento, le fiamme si sono propagate dalle colline

Vasto incendio a Genova - abitazioni evacuate e scuole chiuse - Le immagini : Alimentato dalle fortissime raffiche di vento, nella notte un Vasto incendio ha interessato le alture nella zona di Cogoleto, in Liguria, tra il noto borgo di Varazze e Arenzano. L'allarme è stato ...

Incendio nella notte a Genova : scuole e A10 chiuse - 70 persone sfollate : Maxi Incendio nel ponente, alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Le fiamme sono divampate nella notte sulle alture di Cogoleto in località Capieso. Lambite anche le carreggiate dell'autostrada. In A10 chiuso il tratto compreso tra Arenzano e l'inizio della complanare di Savona, in entrambe le direzioni.Continua a leggere

Maxi incendio a Genova - 50 sfollati e scuole chiuse : 2 case distrutte - fiamme sull'A10 : Un Maxi-incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state...

Incendio vicino Genova : decine di famiglie sfollate - chiuse le scuole e parte dell'A10 : Nella notte un maxi Incendio è divampato sulle alture di Cogoleto in località Capieso nel ponente di Genova. decine di famiglie sono stata sfollate, chiuse le scuole e l'A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova) in quanto le fiamme lambiscono le carreggiate.Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, ...

Incendio sulle alture di Genova - chiusa l’autostrada : Un vasto Incendio sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso. Una cinquantina di famiglie sono state sfollate, mentre l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano....

Incendio sulle alture di Genova - chiusa l’autostrada : Un vasto Incendio sta bruciando le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova, in località Capieso. Una cinquantina di famiglie sono state sfollate, mentre l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Varazze e Arenzano...