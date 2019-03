Calciomercato Juventus | Varane osservato speciale ma c’è Zidane da convincere

Calciomercato Juventus - il ct della Colombia a James Rodriguez : 'Vai alla Juve' : La Juventus si conferma una meta ambita per molti giocatori e sicuramente l'arrivo di Cristiano Ronaldo facilita questo desiderio da parte di molti calciatori. I quarti di finale di Champions League da poco conquistati confermano la qualità dei bianconeri, che non passa inosservata a tanti professionisti e amanti del calcio. A tal proposito, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz (che tutti ricordano come assistente di Alex ...

Calciomercato Juventus - il retroscena : l’attaccante fu vicinissimo al Napoli! : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Il Mattino”, il Napoli fu vicinissimo ad assicurarsi Moise Kean in prestito. Un affare che si sarebbe potuto concretizzare sulla base del prestito secco. Consentendo al giocatore di giocare con maggiore costanza e con più continuità. Un’opportunità proposta da Mino Raiola alla compagine partenopea, ma rispedita al […] More

Calciomercato Juventus - obbiettivo Manolas per rifondare la difesa (RUMORS) : La dirigenza bianconera è già molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che verrà certamente rinforzato in estate è quello arretrato. Andrea Barzagli dovrebbe lasciare il calcio (considerati i suoi trentotto anni) mentre Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono eterni. Mehdi Benatia ha deciso di lasciare il club bianconero a gennaio per intraprendere un'esperienza calcistica in Qatar mentre è ancora da ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, infatti, potrebbero esserci delle importanti cessioni in casa bianconera nella prossima sessione estiva. Nei giorni scorsi si è parlato di Paulo Dybala, sul quale ci sono Real Madrid, Manchester United, Manchester City ed Inter, ma alla fine il sacrificato di lusso della Juventus potrebbe essere Douglas Costa. ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri pescano in casa del Tottenham : Calciomercato Juventus – Fabio Paratici e soci fanno sul serio, in vista della prossima sessione di trasferimenti, la dirigenza della Juventus potrebbe pescare in Premier League. L’intenzione è quella di ringiovanire una rosa forte ma che va certamente ristrutturata. Calciomercato Juventus, a far gola è il calciatore del Tottenham Il calciatore classe 1999, capitano dell’under […] More

Calciomercato - Varane vicino all'addio al Real : sul difensore francese anche la Juventus : Una delle deluse per eccellenza di questa stagione è sicuramente il Real Madrid, che dopo aver abbandonato da tempo il sogno scudetto, dati i punti di distacco dal Barcellona, di recente ha abbandonato la competizione europea nella quale è da anni protagonista, estromessa da un Ajax davvero spumeggiante. La sconfitta del Real ha sancito l'esonero da allenatore della prima squadra di Santiago Solari, che era subentrato a Lopetegui a stagione in ...

Calciomercato - clamoroso inserimento della Juventus per Griezmann (RUMORS) : Il Calciomercato è sempre al centro delle notizie principali dei quotidiani sportivi. A maggior ragione in questo fine settimana, con le squadre di club che non giocano per via delle nazionali. La maggior parte dei club iniziano a programmare il mercato per la prossima stagione, in particolar modo sono i top club europei che stanno cercando di gettare le basi per rinforzare le loro rose. Una delle più attive resta sempre la Juventus, nonostante ...

Calciomercato Juventus - blitz di Paratici a Lisbona : occhi sul classe 97 : Calciomercato Juventus – Che la Juventus stia cercando un nuovo centrale difensivo è un fatto ormai assodato. Così come assodato è che Matthijs De Ligt, capitano dell’Ajax, sia il preferito del club bianconero. Il giovanissimo centrale olandese, che ha tanti estimatori tra Bayern Monaco, Barcellona e big di Premier, sarà visionato con estrema attenzione nel doppio confronto in Champions […] More

Calciomercato Juventus - sorpasso inglese per il nuovo CR7 : i dettagli : Calciomercato Juventus – È corsa a quattro per Joao Felix, il nuovo gioiello del Benfica che sta scatenando un’asta internazionale che vola rapidamente verso le tre cifre. Juventus, Real Madrid, Manchester United e City hanno messo le fiches sul tavolo, ma sono proprio i ‘Citizens’ in questi ultimi giorni il club che più di altri […] More

Calciomercato Juventus : Higuain rischia il ritorno a Torino - i bianconeri sperano nel FPF : La Juventus è una delle società più virtuose a livello economico dei top club europei, merito di investimenti mirati, di plusvalenze e anche di eccellenti cessioni che spesso sono servite per finanziare il mercato. Probabilmente però in estate dovrà affrontare una vera e propria grana che riguarda il centravanti argentino Higuain, ceduto lo scorso Calciomercato estivo al Milan, in prestito oneroso (circa 18 milioni di euro) con diritto di ...

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : spese in casa Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L’ad dell’Inter si è già messo al lavoro per formare l’Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Dybala ha detto no all'Inter' : Uno dei giocatori piu' chiacchierati in questo momento in casa Juventus è sicuramente Paulo Dybala, forte attaccante classe 1993. Il calciatore non sta sicuramente attraversando un buon periodo in bianconero, dal momento che il tecnico Massimiliano Allegri lo lascia spesso in panchina. L'esclusione piu' sorprendente è stata quella nella sfida decisiva di Champions League contro l'Atletico Madrid, poi vinta dalla Juventus con un secco tre a zero. ...

Calciomercato Juventus - Mendes avrebbe offerto Mourinho ai bianconeri : Arrivano indiscrezioni davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su José Mourinho, il famoso tecnico del Triplete nerazzurro, conquistato nella stagione 2009/2010. Al momento, il tecnico lusitano è libero, dopo la brutta esperienza al Manchester United, club dal quale è stato esonerato qualche mese fa. Nei giorni scorsi Mourinho è stato spesso accostato al Real Madrid, anche se poi ...

Calciomercato Juventus - Dybala nel mirino del Liverpool : le cifre richieste : Calciomercato Juventus – Secondo quanto riportato dal Mirror tramite il suo sito web, il Liverpool sarebbe pronto a piombare sull’attaccante della Juventus, Paulo Dybala. L’argentino infatti sarebbe costretto a giocare praticamente come rincalzo da quando Cristiano Ronaldo è giunto a Torino e in questa stagione ha realizzato solo cinque gol. LEGGI ANCHE: Juventus, Chiesa nel […] L'articolo Calciomercato Juventus, Dybala ...