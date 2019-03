Di Maio | questa convivenza nel governo potrebbe andare meglio

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la voce in Senato : "Questa roba qui è finita" - addio governo : "Fuori dal taccuino ti dico che questa cosa qui è già finita". È GianLuigi Paragone, ex leghista oggi Senatore del M5s, a confessare ad Augusto Minzolini, collega che ha fatto la sua stessa strada (giornalista, parlamentare e ritorno), la chiusura del capitolo gialloverde. Il retroscena del Giornale

Matteo Salvini "ministro delle chiacchiere interne". Lui? Il big M5s : Di Maio questa come la spiega? : "Il ministro delle chiacchiere interne". A definire così Matteo Salvini non è un grillino qualunque, ma il candidato governatore in Basilicata Antonio Mattia, con un passato in Forza Italia. La sfida è cruciale: il centrodestra, unito, proverà a soffiare la regione al centrosinistra in crisi del pos

[L'esclusiva] Appianare le divergenze - Salvini si arrende e invita Di Maio : "Vieni a trovarmi… questa notte" : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio cresce la tensione. Per il momento il leader della Lega detta la linea della calma, che parlamentari e sottosegretari leghisti sembrano rispettare, ma i rapporti tra ...

Di Maio : “Mai votato immunità in passato - ma questa volta il caso era politico. Renzi? Parla peggio di Berlusconi” : “caso Diciotti? Sono soddisfatto di come si sia arrivati a questa decisione. Hanno deciso ieri gli iscritti del movimento, ha vinto la partecipazione, la democrazia diretta“. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7). Il vicepresidente del Consiglio aggiunge: “In tutti questi anni, sia quando eravamo all’opposizione, sia in questi mesi in cui siamo al ...

Diciotti - Boccia (Pd) al M5s : “Ribellatevi a questa deriva guidata da Di Maio. Casaleggio padre e Grillo volevano altro” : “Il M5s oggi è politica, come lo è il Pd, ormai è un partito tradizionale a tutti gli effetti. La piattaforma Rousseau non solo è opaca, ma ieri è stato dimostrato ancora una volta come non sia assolutamente garante di terzietà“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Pd Francesco Boccia, il quale ricorda di essere stato sempre aperto al dialogo ...

Conte : "Questa Europa è al canto del cigno.<br> Io vero leader - più di Di Maio e Salvini" : Sia il Corriere della Sera sia Repubblica riportano oggi un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che commenta gli attacchi che ha subito nel Parlamento Europeo, dove il leader dei Liberali europei Guy Verhofstadt lo ha definito "un burattino nelle mani di Di Maio e Salvini". Ebbene, il Premier italiano risponde:"Me li aspettavo, gli attacchi. Non prevedevo la scompostezza, le falsità. Ho avuto l’impressione che per alcuni ...

Di Maio tuona : 'Questa Europa a maggio è finita' e prepara lettera per Bruxelles : E' passato poco più di un mese dall'inizio del 2019, l'anno che si è lasciato alle spalle un 2018 in cui i rapporti tra l'Italia e l'Europa si sono inaspriti. Frutto di una politica estera resa diversa dall'avvento di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due leader di Lega e Movimento Cinque Stelle si sono messi di traverso rispetto alle politiche di austerity imposte da Bruxelles e hanno provato a strappare una finanziaria che potesse sforare il ...

Banche - Di Maio : “Questa Europa a maggio è finita - dopo elezioni non avremo più problema delle letterine” : “Ogni volta che affrontiamo i problemi della concorrenza o i risarcimenti ci arrivano queste righe dalla Commissione europea che dicono che dobbiamo preferire delle regole che, guarda caso, favoriscono sempre i più forti. Come abbiamo detto prima con Matteo, ce ne freghiamo altamente. E dico un’altra cosa: ormai mancano tre-quattro mesi, questa Europa è finita, e queste lettere non arriveranno più”. Lo ha detto il vice premier ...

Ex Popolari - Di Maio : “Questa settimana si erogano soldi. Paragone presidente Commissione banche - li faremo cantare” : “Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, siamo al 9 febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi“. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine dell’assemblea degli ex soci di Banca popolare Vicenza. “Sappiamo che ci sono resistenze dell’Unione europea: ce ne faremo una ragione” L'articolo Ex Popolari, Di Maio: “Questa settimana si ...