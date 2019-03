India | limite giornaliero di sei ore per giocare a Pubg nella versione smartphone

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Qualche giorno fa insedici studenti sono stati arrestati per aver giorcato a un videogioco. Il titolo in questione è il celebre battle royal sviluppato da Bluehole PlayerUnknown's Battlegrounds. I giovani sono finiti in manette per aver avviato dai lorol'applicazione che era diventata illegale nel territoriono. Qualche giorno dopo il fatto si è deciso di non considerare più illegale il videogioco, ma di renderlo disponibile ai videogiocatori per non più di sei ore al giorno.La vicenda di PlayerUnknown's Battlegrounds Simile a Fortnite ma dal gameplay molto più realistico, PlayerUnknown's Battlegrounds è un videogioco appartenente alla categoria dei battle royal, dove i giocatori si ritrovano in una vasta arena con il solo scopo di uccidersi a vicenda. La partita può durare anche qualche ora, considerando che il vincitore è l'ultimo che riesce a sopravvivere. ...

