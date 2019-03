Ciclismo | Risultati Under 23 | Matteo Sobrero trionfa alle Strade Bianche di Romagna

Ciclismo - risultati Elite-Under 23 : il Team Colpack vince a cronometro - Venchiarutti domina la Popolarissima : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi di caratura nazionale: in Veneto nel circuito della “104ma Popolarissima” a Treviso e in Toscana con la “Cronosquadre della Versilia Michele Bartoli” a Forte dei Marmi. Andiamo a vedere i risultati. Il friulano Nicola Venchiarutti si aggiudica in volata la “104ma Popolarissima”. Il velocista del Cycling Team Friuli riesce ad aggiudicarsi la ...

Ciclismo - Risultati Elite-Under 23 : gare velocissime all’insegna di Moro e Begnoni - bene Totò! : La stagione 2019 degli Elite-Under 23 italiani prosegue con due arrivi per i velocisti: in Veneto nel circuito di Sant’Urbano a Pianzano (TV) e nelle Marche col XIX trofeo gruppo meccaniche Luciani a Corridonia (MC). Si aggiunge il G.P. Industria e Artigianato di Larciano che ha visto schierate alla partenza, anche cinque formazioni Continental italiane. Andiamo a vedere i Risultati. Prima vittoria stagionale per l’Arvedi Cycling: Stefano ...

Ciclismo - Risultati Under 23 : Gozzi - Rocchetta - Corradini e Zanoncello i dominatori delle volate! : Si è concluso il secondo week-end di gare ciclistiche riservate alla categoria Elite-Under 23. Cinque corse: una di livello nazionale (“26° Memorial Polese”) e altre quattro di livello regionale. Andiamo quindi a scoprire tutti i Risultati. Il bolognese Nicolò Gozzi regala al Team Casillo Maserati la prima vittoria del 2019. Braccia al cielo per il ventenne che si è imposto nella prima edizione del Trofeo B&P Recycling, nuova gara per Elite ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati dell’ultima giornata. Confalonieri sesta nella corsa a punti : Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow: in terra polacca si sono assegnate le ultime medaglie, andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Sprint maschile Una delle gare più attese, senza azzurri al via. Torneo lunghissimo quello della velocità, che ha visto un gran derby olandese nell’ultimo atto: a trionfare è Harrie Lavreysen che si impone nettamente per 2-0 sul connazionale Jeffrey ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati del mattino dell’ultima giornata. Finale tutta olandese nella sprint maschile : Ultima giornata per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo su pista: a Pruszkow mattinata dedicata alla velocità con le semifinali della sprint maschile ed il keirin al femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati. sprint maschile Sarà una sfida tutta olandese per il successo nella velocità al maschile: favorito Jeffrey Hoogland, davvero dominante sull’australiano Glaetzer (2-0 netto), che sfiderà il connazionale Harrie Lavreysen, che ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della quarta giornata. Consonni quarto nell’omnium - Italia quinta nella madison femminile : Si è conclusa la quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Oggi gli azzurri non sono riusciti a salire sul podio, sfiorando per due volte la medaglia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Omnium maschile quarto posto per Simone Consonni, che vede sfumare all’ultimo il bronzo. L’azzurro totalizza 114 punti, quattro in meno del britannico Ethan Hayter (bronzo a 118) e cinque del francese Benjamin ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della terza giornata. Francesco Lamon quarto nel chilometro da fermo : Non solo le medaglie: tantissimi buoni risultati per l’Italia nella terza giornata dei Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow (Polonia). Gli azzurri danno spettacolo praticamente in ogni gara. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Corsa a punti maschile In apertura di programma pomeridiano si fa vedere un ottimo Liam Bertazzo. L’azzurro è attivissimo: partecipa agli sprint, trova anche il giro, ma deve ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della seconda giornata. Italia ancora fuori dal podio : seconda giornata per i Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Pruszkow, in terra polacca: andiamo a scoprire tutti i risultati, con l’Italia che ancora una volta resta ai piedi del podio e l’Australia che si esalta. Inseguimento a squadre maschile Australia davvero pazzesca: il quartetto oceanico trova un clamoroso record del mondo in finale, con 3:48.012, trascinato da un eccezionale Kelland O’Brien. Gran Bretagna che deve ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della sessione pomeridiana con keirin e velocità : Si è conclusa la sessione pomeridiana della seconda giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). In programma le fasi eliminatorie di keirin maschile e velocità femminile, in cui non erano presenti azzurri. Andiamo quindi a scoprire i risultati. Nel keirin maschile si sono definite le semifinali. Nella prima batteria si sfideranno il francese Sebastien Vigier, il tedesco Stefan Botticher, il giapponese Yudai Nitta, ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della prima giornata. Cade Fidanza nello scratch - Australia mostruosa : Una prima giornata nel segno dell’Australia ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruzskow (Polonia): dominio della compagine oceanica su davvero tutti i campi. Si è aperta oggi la manifestazione iridata di Ciclismo su pista, con un’Italia davvero molto sfortunata. Nel pomeriggio sono andati in scena gli inseguimenti a squadre. Tra gli uomini Italia che clamorosamente è uscita subito di scena: Davide Plebani, Francesco Lamon, Liam ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali ha lavorato bene - ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour” : Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France. Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al ...