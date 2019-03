Occorre una magistratura specializzata per contrastare l' economia illegale

ildubbio.news

(Di venerdì 22 marzo 2019) Utile, ad es., potrebbe rivelarsi la creazione - in ogni Ufficio di Procura - di un referente per il diritto penale dell'il quale, in stretto contatto con i colleghi dei grandi uffici delle ...

bancaditalia : “È difficile raccontare ai giovani come fosse vivere senza l’euro.Occorre rendersi conto di quanto sia fondamentale… - CHEMIGLOLU : RT @Ilsaggiopetty: “Occorre un nemico per dare al popolo una speranza. Qualcuno ha detto che il patriottismo è l’ultimo rifugio delle canag… - BondiKayla : @Danjelle67 @xbici Il 55-60% per cento della popolazione è femmina! Di che abbiamo paura! Occorre solo una che abbi… -