lastampa

(Di giovedì 21 marzo 2019) È una questione di giustizia. Che per capire dove sta devi prima decidere da che parte guardare. Scena uno. SignorGrasso lei ha imbracciato un'arma? 'Sì, in Siria per operazione nel corso ...

StampaTorino : Il bivio di Davide: siamo eroi o cattivi? -