Sophie Turner è la nuova musa di Drake dopo questo pazzo gesto

Sophie Turner ha raccontato come ha trovato la felicità grazie a Joe Jonas e tu ti scioglierai davanti alle sue dolcissime parole : <3

Quando il Trono di Spade sarà stato finalmente assegnato, visto e considerato che l'ultimissima stagione di Game of Thrones è ormai davvero alle porte, Joe Jonas e Sophie Turner si sposeranno.A rivelare il tutto al The Late Late Show lo stesso cantante, da poco tornato insieme ai fratelli per ricomporre i mitici Jonas Brothers. Joe sposerà Sophie in Francia, quest'estate. Data sconosciuta, ma ricevimento in un meraviglioso castello ...

Joe Jonas ha confermato che sposerà Sophie Turner questa estate : E ha spiegato cosa ha imparato dai matrimoni dei fratelli

Sophie Turner ha un sacco di tatuaggi - il suo preferito non ha nulla a che fare con Joe Jonas : Ce l'abbiamo tutti, sono i miei migliori amici al mondo. " " Game of Thrones " si concluderà a maggio e siamo sicuri che per quella data vedremo altri tatuaggi. Sophie ha confermato a Vulture nel ...

Jonas Brothers : nel video del nuovo singolo 'Sucker' anche Sophie Turner - Priyanka Chopra e Danielle Deleasa : Ho voglia di abbracciarmi da sola e abbracciare il mondo cantando il loro nuovo singolo. Ha senso? Boh #JonasBrothers " Martina #TwoOfUs, @flawlessloujs, 1 marzo 2019 Danielle, Sophie e Priyanka ...

Il Trono di Spade - Sophie Turner rivela : 'Non potevo lavarmi i capelli - è stato disgustoso' : È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in attesa dell'ottava stagione di Game of Thrones, l'ultima, e gli attori protagonisti della serie sono stati presi d'assalto dai giornalisti, tutti impegnati nella famelica ricerca di scoop e anticipazioni. L'attrice Sophie Turner, volto di Sansa Stark, ha di recente rilasciato a InStyle un'intervista ricca di indiscrezioni e curiosità, tutte riguardanti i suoi capelli. Proprio così: perché se ...

Game of Thrones : Sophie Turner ha raccontato il finale della serie ad alcune persone : "Quando la neve cade e i venti gelidi soffiano, il lupo solitario muore, ma il branco sopravvive." Ebbene pare che la neve stia cadendo lenta e inesorabile e i venti gelidi soffino al di là della Barriera e penetrino con forza a Westeros. E allora prendiamo atto delle parole di Sansa Stark e prepariamoci tutti insieme alla tanto attesa ultima stagione di Games of Thrones. L'inverno è arrivato e anche le prime rivelazioni sul finale della ...

Sophie Turner e Joe Jonas stanno cercando casa - in vista del matrimonio che si terrà quest'anno : Le nozze potrebbero tenersi in Francia

Sophie Turner ha raccontato come finisce "Game of Thrones" : Fermi tutti