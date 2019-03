Milano | dirotta autobus e appicca le fiamme | terrore per 51 studenti «Basta morti in

corriere

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’autista, Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, ha minacciato i ragazzini e sparso la benzina: «Andiamo a Linate, oggi da qui non esce vivo nessuno». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli. Il procuratore Greco: «Valutiamo anche l’ipotesi del terrorismo»

