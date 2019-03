Conte ' Sul rapimento di Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo'

L'Ambasciatore Balboni Acqua e la Contessa Olimpia Leopardi all'inaugurazione della Mostra sul Bicentenario dell'Infinito a Palazzo Reale. : ... dalla Scienza Nuova, allo Zibaldone di pensieri, alle Operette Morali, dalla Primavera, allo Stratone da Lampsaco, con un posto di rilievo per l 'lnfinito nella sua prima versione del 1819 che ...

Scene da un Parlamento svogliato mentre Conte cerca una pezza sulla Cina : Roma. Il presidente della Camera, Roberto Fico, se ne sta sprofondato sulla sua poltrona, in cima al cocuzzolo dell’Aula di Montecitorio, con l’aria abbioccata e gonfia di chi si sta appena riprendendo da un pranzo di nozze dopo aver mandato giù un bicchiere d’acqua e bicarbonato. I deputati sono pe

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...

Conte e Toninelli nella Granda : “Entro l’estate riprenderà il cantiere sulla Cuneo-Asti - lavori conclusi entro trentasei mesi” : «Riusciremo a sbloccare i cantieri già entro l’estate per il lotto da Alba a Verduno, e poi a completare l’autostrada A33 entro 36 mesi. Il tutto senza regali al concessionario, e con un risparmio per i cittadini di 213 milioni di euro». È la promessa fatta oggi (lunedì 18 marzi) dal premier Giuseppe Conte agli amministratori del territorio riuniti...

Carmina posta la foto con Conte - polemica sul web : Grazie per la solidarietà - arrivano 5 milioni di euro : ... alle prese con polemiche, attacchi politici e mozioni di sfiducia: «Vado avanti a testa alta e con l' animo sereno - dice la sindaca di Porto Empedocle - perché ho la co scienza di aver fatto un ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che dopo l’intervento di Conte Sul Tav non cambia niente? : E’ vero che sul Tav non cambia niente dopo la lettera del premier Giuseppe Conte a Telt e la risposta dell’azienda e l’avvio delle manifestazioni di interesse per la costruzione dell’opera vera e propria sulla Torino-Lione? E’ vero che la legge sulla legittima difesa della Lega ci riporta al Far West mentre quella che, due anni fa, aveva approvato, in un ramo del Parlamento il Pd, era una norma di civiltà? E’ ...

Luigi Di Maio contro Salvini - si arriva fino a Giuseppe Conte : inaudito - Palazzo Chigi 'indaga' sul leghista : Roba da 'sfigati', anzi 'da Medioevo'. Per Luigi Di Maio il Congresso mondiale delle famiglie che andrà in scena a Verona dal 29 al 31 marzo è tutto questo, ma Matteo Salvini se ne frega e ci andrà lo ...

F1 - Ricciardo non si acContenta : “devo imparare ancora molto della Renault - ma sono sulla strada giusta” : Il pilota australiano ha parlato al termine delle due sessioni di libere, sottolineando di dover ancora conoscere a fondo la propria Renault Il feeling aumenta, le prestazioni anche ma Daniel Ricciardo non è ancora soddisfatto al 100%. Il pilota della Renault mostra il suo sorriso migliore dopo le libere del Gp d’Australia, ma dietro nasconde una feroce voglia di migliorare la propria velocità in pista per competere con i top ...

Sondaggi - ora è un governo verde-giallo : la Lega ha tra 7 e i 13 punti di vantaggio sul M5s. Conte è l’unico anti-Salvini : Non è più un governo giallo-verde ma ormai saldamente un governo verde-giallo. Lo dicono tre Sondaggi diversi accreditando alla Lega un vantaggio che va da un minimo di sette a un massimo di ben tredici punti percentuali rispetto al Movimento 5 stelle. Secondo l’istituto Demos per Repubblica, il Carroccio avrebbe raddoppiato il consenso rispetto alle politiche del 4 marzo raggiungendo il 34,4%, con il M5s al 23,2%. Secondo Index Research ...

Italia-Cina - nuova lite sulla via della Seta : vertice in corso Salvini-Conte-Di Maio : Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi' è la stoccata che, in mattinata, lancia Salvini. E, non a ...

F35 - Conte e M5s frenano sulle future commesse | Salvini critica : "Non facciamo regali ai competitor" : Non solo il vicepremier leghista, ma anche il Centrodestra afferma che la frenata di Palazzo Chigi sul comparto Difesa è un grave errore strategico ed economico

Femminicidio - Conte sulla sentenza sul caso Gamboa : 'La decisione si rispetta - ma la politica deve intervenire' : Ma vi è un aspetto di più ampia portata culturale , che riguarda il dibattito pubblico, e su cui la politica può e anzi deve legittimamente intervenire'. Il procuratore Cozzi: le perplessità ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : governo Conte bocciato sulla gestione della Tav : bocciato su tutta la linea il governo Conte sulla Tav. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia illustrato in diretta a Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, gli elettori non sono soddisfatti di come è stata gestita la questione dell'Alta velocità sulla Torino-Lione. Alla domanda: "È soddisfatto di come