gazzettadelsud

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ed ha ribadito che, con il lancio quest'anno di 20nuove o rinnovate, a fine 2019 ci saranno sulle strade "500mila nostre vetture elettrificate sulle strade di tutto il mondo". In tema di ...

ANSA_motori : #Bmw riorganizza settore #Auto in unica divisione vendite Da 2020 piattaforma flessibile per motori termici, #PHEV… - solomotori : Bmw riorganizza settore Auto in unica divisione vendite - fleetimenews : -