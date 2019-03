Sciopero Clima | Nardella | “Anche il commercio di Firenze plastic-free”

Clima - lo Sciopero degli studenti di Bari diventa permanente 'In piazza ogni venerdì' : ' Abbiamo già in mente una serie di conferenze tematiche con l'Università - anticipa De Nicolò - perché vogliamo giocare la carta della scienza nell'approfondimento delle tematiche ambientali, anche ...

Sciopero Clima - Casellati : “I ragazzi svegliano la coscienza degli adulti” : “I ragazzi hanno dimostrato grande impegno, ma soprattutto ci hanno detto che occorre non perdere più tempo, occorre che non ci si volti più dall’altra parte per quello che riguarda il problema del Clima. Hanno lanciato la sveglia alle coscienze degli adulti”. Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, oggi a Padova a margine di un incontro con i giovani delle scuole superiori, a proposito della ...

Sciopero globale per i cambiamenti climatici anche in Val Simeto : La piccola Santa Maria di Licodia ha ospitato stamani, venerdì 15 marzo 2019, l'evento in contemporanea mondiale del GlobalStrikeforfuture, per imporre all'agenda politica globale il tema della tutela ambientale contro il cambiamento climatico. Animata dall'Associazione Cultura è Progresso, la manifestazione ha visto pure coinvolte l'associazione ViviSimeto, ...

Sciopero per il clima - Milano sfila anche sotto la Galleria : C'era chi metteva i fiori nei cannoni e chi voleva cambiare il mondo. Affiora una solidarietà intergenerazionale. «Vorrei chiedere scusa a loro per quello che noi non abbiamo fatto», dice Giulietta ...

Sciopero Clima - Scoccimarro : “Straordinaria risposta dei giovani” : “L’argomento clima e’ prioritario per tutti noi e riscontrare l’eccezionale risposta da parte dei giovani, chiamati a testimoniare volonta’ e impegno per una causa comune, e’ motivo di orgoglio e speranza rispetto alle azioni di tutela e prevenzione che anche la Regione ha convintamente avviato”. Lo ha affermato oggi a Pordenone l’assessore all’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio ...

Sciopero Clima : studenti in piazza in 182 città italiane fra flash mob e slogan : studenti in piazza in tutto il mondo E gli studenti in 1.700 città nel mondo sono scesi in piazza per protestare contro l'incapacità dei governi di agire contro il globale riscaldamento. Tutti in ...

Sciopero per il clima - a Bergamo 3mila in piazza : delegazione incontra Gori / FOTO : Bergamo, 15 marzo 2019 - Tremila giovani secondo gli organizzatori hanno preso parte oggi alla marcia globale per il clima a Bergamo. Fumogeni verdi, striscioni sul futuro del pianeta e applausi : ...

Sciopero Clima - Guido Barilla : “Importante comprensere il nesso che c’è tra scelte alimentari e benessere del Pianeta” : Migliaia di studenti sono in piazza oggi per manifestare e chiedere che i leader mondiali si attivino concretamente per arginare i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, rispettando gli accordi di Parigi. Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) plaude all’iniziativa dei ragazzi e del movimento #FridaysforFuture, con i quali condivide la preoccupazione degli effetti del climate change sul nostro Pianeta. “C’è ...

Lo Sciopero planetario di milioni di studenti per salvare il clima : Roma, 15 mar., askanews, - Gli studenti in tutto il mondo hanno aderito oggi in massa al 'climate strike', lo sciopero planetario di protesta contro i cambiamenti climatici ispirato e ideato dalla ...

Sciopero mondiale per il clima : l'inno è la canzone 'Bella Ciao' riadattata : Oggi migliaia di studenti in 150 Paesi del mondo sono scesi in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici. I giovani hanno raccolto l'invito di Greta Thunberg, l'attivista svedese di soli 16 anni che, con i suoi richiami ai potenti del mondo, ha smosso le coscienze soprattutto dei ragazzi. Gli attivisti, tra le tante cose, hanno anche introdotto una sorta di inno ufficiale della manifestazione. La canzone si chiama "Sing for the ...

Sciopero del clima - migliaia di studenti in piazza a Sassari : Sassari. migliaia di studenti in corteo anche a Sassari per Fridays for future, la manifestazione globale organizzata dai giovani di tutto il mondo per chiedere ai governi di salvare il pianeta dall'...

Sciopero Clima - la protesta degli apicoltori a Firenze : “Le api sono in grande crisi a causa dei cambiamenti climatici” : Hanno manifestato con le tute gialle e le maschere, portando in piazza anche i figli, vestiti da ape. A Firenze, gli apicoltori e le apicoltrici sono scesi in piazza per unirsi allo Sciopero del clima. “Siamo i testimoni dei cambiamenti climatici con il nostro lavoro”, spiega Lorenzo Lander, 39 anni, apicoltore da quasi una decade. “Le api sono un campanello di allarme fondamentale, se stanno male tutto l’ecosistema ...

Global Strike for Future - lo Sciopero per il clima visto dai bambini in piazza a Roma : “Ho paura che la terra muore o si secca” : “Ho paura che la terra muore”. Francesco, sette anni, di origine indiane, parla con la voce bassa e gli occhi a terra. È venuto con la mamma Jenny, e ora affolla anche lui questa piazza di Roma ai piedi dei Fori imperiali, inondata di sole e di gente. Tanta, tantissima, molto più delle 5mila persone annunciate alla questura per la manifestazione Strike for Future in difesa dell’ambiente. Ci sono gruppi di adolescenti, classi scolastiche ...

Sciopero Clima : anche azzurri taekwondo : ROMA, 15 MAR - "Uniti a Greta Thunberg, la 16enne svedese, voce della lotta al cambiamento climatico e esempio per un'intera generazione". I ragazzi della nazionale italiana di taekwondo si sono ...