Cara illegalità | ma quanto ci costi?

L'Europa difende sprechi e illegalità : "Non chiudete Cara di Castelnuovo" : La chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, preoccupa il Consiglio d'Europa.In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la commissaria del Consiglio Ue per i diritti umani, Dunja Mijatovic, ha espresso "rammarico per l'apparente rapidità con cui le persone sono state trasferite dal centro di accoglienza dei richiedenti asilo a Castelnuovo di Porto in vista della sua chiusura" e ha detto di ...