Gabrielle Union come Beyoncé registra il nome della figlia

Bad Boys - lo spinoff LA Finest con Jessica Alba e Gabrielle Union e il possibile crossover con il film : "Il mio telefono non ha ancora squillato". Ha risposto così Gabrille Union a chi le chiedeva se farà parte del nuovo film di Bad Boys (trovate tutte le informazioni sul film su cineblog), dando così vita a un crossover con la serie tv L.A. Finest di cui è protagonista insieme a Jessica Alba. Infatti la serie L.A. Finest, di cui in apertura trovate il primo trailer, nasce come spinoff di Bad Boys con al centro il personaggio di Syd Burnett ...