askanews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Bruxelles, 14 mar., askanews, - Centinaia di migliaia di manifestanti sono attesi il 15 marzo, in moltissime città di 100del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue, in occasione dello 'Scioperoper il Futuro' lanciato dal movimento dei giovanissimi e degli studenti per la lotta al cambiamentotico. ...

askanews_ita : Manifestazioni in 100 Paesi per la giornata mondiale del clima - cinziasams : RT @scinet_it: Sono 957 eventi gli eventi in programma per il #ClimateStrike di venerdì 15 marzo in 82 Paesi. In Italia le manifestazioni s… - VDomenici77 : RT @scinet_it: Sono 957 eventi gli eventi in programma per il #ClimateStrike di venerdì 15 marzo in 82 Paesi. In Italia le manifestazioni s… -