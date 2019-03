Violenza sulle donne | gelosia | delusione | risentimento? Sono aggravanti non attenuanti!

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Altra sentenza pericolosissima per i diritti dellee per il contrasto allaa Genova. Un pubblico ministero aveva chiesto una pena di 30 anni per un uomo che aveva ucciso la compagna: la colpì con diverse coltellate al petto dopo aver scoperto che non aveva mantenuto la promessa di lasciare l'amante.Il giudice, per questo, ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Nella motivazione della sentenza si legge che l'uomo ha ucciso la propria compagna perché mosso "da un misto di rabbia e di disperazione, profonda". Qua non si tratta di mettere in discussione sentenze, ma di attivare una riflessione collettiva di tipo culturale. Va fatto e subito, prima che si torni indietro senza che ce ne rendiamo conto.In virtù di quale ragionamento ladebba considerare come attenuanti ...

