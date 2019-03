Scoperto ruolo chiave molecola nella fertilità maschile

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Medici e ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell`Università Cattolica hannoildi una: si tratta della proteina "Sam68", che è risultata fondamentaleformazione degli spermatozoi; il mal funzionamento di questapotrebbe essere implicato in alcuni casi di sterilità, infatti questa proteina è risultata in passato assente o ridotta in alcuni pazienti con problemi di. È il risultato di un lavoro pubblicato sulla rivista internazionale "Cell Reports" dal professor Claudio Sette, dell`Istituto di Anatomia umana e Biologia cellulare presso la Sede di Roma dell`Università Cattolica."La proteina Sam68 è risultata essere un guardiano attento dei complicati processi di maturazione dello spermatozoi", spiega il professor Sette, "e presiede alla protezione del ...

