Joao Mario | morto il papà Inter | ' Famiglia nerazzurra si stringe attorno a lui'

Grave lutto per Joao Mario : l’Inter si stringe al dolore del centrocampista : È morto il papà di Joao Mario, le condoglianze dell’Inter sui social Grave lutto per Joao Mario. Il centrocampista dell’Inter ha perso il padre. Joao Mario Eduardo è morto a Luanda in Angola, come riportato dal quotidiano portoghese ‘Record’. “La famiglia nerazzurra si stringe attorno a Joao Mario per la scomparsa del papà. – si legge sul profiloTwitter dei nerazzurri – Al centrocampista e alla ...