Moto 2 | GP del Qatar 2019 | vince Lorenzo Baldassarri davanti a Luthi

MotoGp - pazzia di Miller durante il Gp del Qatar : stacca un pezzo di sella e lo lancia in pista [VIDEO] : Il pilota della Pramac stacca un pezzo di sella e lo lancia in mezzo alla pista, che rischio per i piloti dietro di lui Un grosso rischio in pista, causato da Jack Miller dopo pochi giri dall’inizio del Gp del Qatar. Il pilota della Pramac si alza sulla propria moto, staccando un pezzo di sella e lasciandola andare dietro di sè, rischiando di colpire i piloti alle sue spalle. Un gesto davvero pericoloso quello compiuto ...

Hamilton carica Rossi in Qatar - le FOTO dal paddock della MotoGP 2019 : Dopo la visita al box Petronas nel giorno delle qualifiche del GP in Qatar, Lewis Hamilton prima della gara fa tappa da Valentino Rossi. Il campione del mondo di F1 ieri aveva ribadito la propria ammirazione per il Dottore : 'Sono un suo grande fan, girare in pista con lui sarebbe un vero onore per me' LA GARA DI MotoGP LIVE Hamilton: 'CORRERE CON ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Losail - inizia lo spettacolo : il VIDEO della partenza del Gp del Qatar : Avvio brutto per Vinales, bene invece Dovizioso: il VIDEO della partenza del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp Lo spettacolo è finalmente iniziato: si spengono i semafori sul circuito di Losail, per dare il via alla prima gara della stagione 2019 di MotoGp. Dopo lo spettacolo di Moto3 e Moto2, è il turno dei piloti della categoria regina di sfidarsi in pista per il Gp del Qatar. partenza non positiva per Vinales, ...

MotoGP - GP del Qatar 2019 : la diretta LIVE della gara : Il campione del mondo spagnolo è stato al centro del sabato insieme a Petrucci: ha approfittato di Petrux davanti a sé come riferimento, guadagnando una prima fila che forse non sarebbe arrivata. - ...

MotoGp – Incontro tra leggende al Gp del Qatar - Hamilton tra forti emozioni e simpatici retroscena : “ecco cosa ho detto a Valentino Rossi” [GALLERY] : Lewis Hamilton, forti emozioni e grandi risate con Valentino Rossi nell’Incontro ai box Yamaha a Losail a pochi minuti dal Gp del Qatar di MotoGp Lewis Hamilton, in Qatar per vivere da vicino le emozioni della MotoGp, da grande appassionato delle due ruote, ha finalmente incontrato Valentino Rossi. Dopo una giornata passata ai box Petronas e a bordo pista ad osservare da vicino i campioni delle due ruote, impegnati nelle qualifiche ...

MotoGP - gran premio del Qatar a Losail. La diretta live - : RICARICA LA PAGINA Prendiamo la linea live da Losail per darvi subito una bella notizia, si è appena conclusa la gara di Moto2, HA VINTO LORENZO BALDASSARRI! L'italiano della Kalex ha vinto in volata ...

Moto3 - GP del Qatar 2019 : vince Toba. 2° Dalla Porta - 3° Canet. Fenati chiude 9° : Kaito Toba firma la prima vittoria giapponese in Moto3, successo che mancava nella classe minore addirittura dal 2007. In Qatar buon inizio per gli italiani, con Dalla Porta secondo e Celestino Vietti ...

Moto2 – Baldassarri show! Finale al fotofinish a Losail : il Gp del Qatar parla italiano dopo una lotta al cardiopalma : Lorenzo Baldassarri si aggiudica il primo Gp della stagione 2019 di Moto2: Finale al cardiopalma per il pilota italiano dopo un’appassionante lotta con Luthi Una prima domenica di gara mozzafiato. dopo la vittoria di Toba, primo giapponese a trionfare in Moto3, il Gp del Qatar ha regalato ancora spettacolo anche con la categoria di mezzo. Una gara dominata sin dalla partenza da un ottimo Baldassarri, che solo sul Finale ha dovuto ...

Moto – Il marshall corona il sogno di una vita : il VIDEO in sella alla Moto dello Sky Racing Team diventa virale : Scene esilaranti sul circuito di Losail: la scena del marshall in sella alla moto dello Sky Racing Team diventa virale La stagione 2019 di motoGp è iniziata con un mix di spettacolo ed emozioni che sta facendo impazzire tutti gli appassionati delle due ruote. Non mancano i momenti esilaranti, che riguardano non solo i piloti ma anche gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore sta infatti diventando virale un VIDEO che riguarda un marshall ...

Moto3 – Errore Fenati - Romano spiega cosa è successo nel Gp del Qatar : Romano Fenati commenta il suo Errore in pista durante il Gp del Qatar di Moto3: le parole del 23enne di Ascoli Piceno Il primo weekend di gara del 2019 è stato ricco di emozioni per Romano Fenati. Dopo la squalifica dello scorso anno il 23enne di Ascoli Piceno è tornato a gareggiare, riuscendo a lottare con i migliori in Qatar. A pochissimi giri dal termine, però, Fenati ha ricevuto un warning sullo schermo della sua moto, che lo ha ...

Moto3 – Dalla Porta beffato sul finale - Toba la spunta sul rettilineo finale e fa suo il Gp del Qatar : Kaito Toba si aggiudica il primo Gp della stagione di Moto3: Dalla Porta beffato sul rettilineo finale sul circuito di Losail Lo spettacolo del Motomondiale è iniziato: i piloti della Moto3 hanno aperto le danze con la primissima gara della stagione 2019, il Gp del Qatar. Tante, tantissime, le cadute viste oggi in pista sul circuito di Losail, ma lo spettacolo non è di certo mancato. Sorpassi, controsorpassi, adrenalina e manovre ...

MotoGp – Valentino Rossi allarmante dopo il warm up in Qatar : le parole del Dottore non sono affatto rassicuranti : Il warm up non rasserena Valentino Rossi in vista del Gp del Qatar: le parole del Dottore dopo il lavoro di comparazione in pista a Losail Manca sempre meno per assistere al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: dopo le qualifiche di ieri, che hanno regalato la pole position ad un eccezionale Maverick Vinales, i piloti hanno disputato oggi il primo warm up del nuovo Motomondiale, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del Gp ...

MotoGp – Atmosfera di… fuoco a Losail : le sexy ombrelline di Valentino Rossi e Maverick Vinales del Gp del Qatar [GALLERY] : Claudia e Paulina: ecco le sexy Monster Girl di Valentino Rossi e Maverick Vinales, due ombrelline stratosferiche per la Yamaha E’ tutto pronto per la primissima gara della stagione 2019 di MotoGp. I piloti della categoria regina hanno disputato il primo warm up dell’anno, in vista della gara di oggi pomeriggio in Qatar, alle ore 18.00 italiane. Tanto spettacolo in pista, ma anche nel paddock, dove ai box iniziano a farsi ...

MotoGp – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...