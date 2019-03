Domenica live | la strana coincidenza sull' orario di inizio del programma | l' insinuazione

Domenica Live/ Anticipazioni : Cristina D'Avena e una figlia "misteriosa" dalla d'Urso : Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live che andrà in onda oggi, Domenica 10 marzo 2019 a partire dalle 17.10 con Barbara d'Urso.

PAOLA CARUSO - IL FIGLIO MICHELE NICOLA/ 'Siamo innamorati' - Domenica live - : Si profila una puntata tambureggiante quella di Domenica Live con PAOLA CARUSO ospite. La showgirl 'presenta' il piccolo Michelino.

Domenica live e Domenica In : chi sono gli ospiti del 10 marzo 2019 : ospiti Domenica In e Domenica Live: chi ci sarà nelle puntate del 10 marzo 2019 Nuovo appuntamento con gli ospiti di Domenica Live e Domenica In. Oggi vi riveleremo chi ci sarà da Mara Venier e Barbara d’Urso nelle puntate di Domenica 10 marzo 2019. Come sempre, la d’Urso ha annunciato i colpi di scena […] L'articolo Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 10 marzo 2019 proviene da Gossip e Tv.

Domenica live il racconto choc di Aida Yespica e Patrizia Bonetti : «Eravamo in fila al cinema per prendere i biglietti. Noi eravamo di spalle. Queste donne, senza un motivo scatenante, ci hanno attaccato». è con la voce spezzata dall’emozione che Patrizia Bonetti, ancora profondamente scossa, racconta a Domenica Live, l’aggressione di cui è stata vittima nei giorni scorsi, quando è stata colpita violentemente da tre donne. Al suo fianco in studio e anche quel giorno, l’amica Aida Yespica. «Queste donne ci hanno ...

Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso : emozioni dopo Domenica Live : Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso dopo Domenica Live: il commento post puntata Ieri è stata sicuramente una giornata intensa e ricca di emozioni per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver annuncio a Domenica Live che sarebbero presto diventati genitori, sono ritornati dalla d’Urso ieri per […] L'articolo Rosa Perrotta scrive a Barbara d’Urso: emozioni dopo Domenica Live ...

Domenica live straccia Cristina Parodi : mattina tragica - la bruttissima sorpresa : Cristina Parodi al 13%, 1906000 telespettatori. Domenica Live di Barbara d'Urso, 17%, 2408000 spettatori. Questo il responso dell'Auditel nella giornata del 3 marzo. La trasmissione La Prima volta ha perso telespettatori rispetto a Domenica In, di Mara Venier, che la ha preceduta. Di conseguenza, lo

Domenica live : Chando Erik Luna lascia Grecia Colmenares - è ufficiale : La nuova puntata di Domenica Live, il talk-show della Domenica condotto da Barbara D'Urso, ha riservato ai telespettatori grandi colpi di scena. In particolare, è apparso nelle vesti di ospite in studio l'attore di origini spagnole Chando Erik Luna, il quale ha dichiarato ai microfoni del programma di aver lasciato l'ormai ex-naufraga Grecia Colmenares. Chando Erik Luna ha lasciato Grecia Colmenares La brutale conferma dell'addio di Chando Erik ...

Domenica live - Rosa Perrotta sconvolge Tartaglione : "Sono incinta. E...". Roba mai vista dalla D'Urso : Scoprire in diretta televisiva di aspettare un figlio maschio. È quanto accaduto a Pietro Tartaglione a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Nella puntata del 3 marzo, infatti, Rosa Perrotta ha rivelato di essere incinta e dunque il sesso del nascituro. L'ex tronista di

Domenica live - Chando demolisce Grecia Colmenares : "Non la ho tradita col trans - ma...". Povera lei : La brutale conferma è arrivata negli studi di Barbara D'Urso, a Domenica Live, nella puntata trasmessa su Canale 5 il 3 marzo. Grecia Colmenares è stata lasciata dal giovanissimo fidanzato, Chando. Lo ha detto lui stesso a Carmelita, chiarendo anche la sua posizione su Manila Gorio, il trans che ha

