Gigante Spindleruv Mlyn | Vlhova in testa

Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova devastante - Federica Brignone è terza dopo la prima manche : Petra Vlhova ha ipotecato la vittoria nel Gigante di Spindleruv Mlyn. Una prima manche pazzesca quella della Campionessa del Mondo in carica che ha chiuso con il tempo di 1’12”59. Vlhova ha commesso un grave errore nella parte alta, per poi scatenarsi sul muro e nella parte finale, infliggendo distacchi notevoli a tutte le avversarie. Una prova di forza impressionante della slovacca che in questo momento è assolutamente la migliore ...

LIVE Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino per il podio - Goggia mina vagante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullanemtno di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn oggi (8 marzo) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche. oggi si gareggia in Gigante. Tornerà in pista Mikaela Shiffrin, che, senza gareggiare, ha festeggiato la vittoria della Coppa del Mondo, la terza consecutiva. L’americana, però, vuole conquistare anche quella di ...

Sci alpino - Gigante femminile Spindleruv Mlyn 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 8 marzo si disputerà il Gigante femminile di Splindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulle nevi ceche andrà in scena l’ultima prova in questa specialità prima delle Finali di Soldeu, si preannuncia grande spettacolo e l’Italia potrà giocarsi delle carte importanti: riflettori puntati in particolar modo su Federica Brignone che nella prima manche scatterà per prima seguita dalla francese Tessa ...

Brignone carica per il Gigante di Spindleruv Mlyn : Giornata di rifinitura sulla pista 'Black Curse Sv Petr' di Spindleruv Mlyn per le specialiste del gigante, in vista della penultima prova di Coppa del mondo fra le porte larghe in programma venerdì 8 marzo, prima manche alle ore 10.30, seconda alle 13.30 con diretta tv su Raisport,. La classifica di specialità è aperta ad ogni soluzione alle spalle ...

Sci alpino - le azzurre pronte per il Gigante di Spindleruv Mlyn : le sensazioni di Goggia e Brignone : GS femminile a Spindleruv Mlyn, Brignone alla carica: “tutto può succedere per il podio”. Goggia: “sto crescendo anche in questa disciplina” Giornata di rifinitura sulla pista “Black Curse Sv Petr” di Spindleruv Mlyn per le specialiste del gigante, in vista della penultima prova di Coppa del mondo fra le porte larghe in programma venerdì 8 marzo (prima manche alle ore 10.30, seconda alle 13.30 con ...