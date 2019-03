Allarme Juventus in vista dell' Atletico | si ferma De Sciglio

Juventus-Atletico Madrid - Allarme Simeone : out un titolare : JUVENTUS ATLETICO Madrid- La Juventus si prepara al match più importante della stagione. Circa 8 giorni al super match tra Juventus e Atletico Madrid, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro squalificato, al suo posto quasi certa la presenza di De Sciglio, il quale […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, allarme Simeone: out un titolare proviene da Serie A News Calcio - ...

Juventus-Atletico Madrid - Allarme Simeone : out un titolare : JUVENTUS ATLETICO Madrid- La Juventus si prepara al match più importante della stagione. Circa 8 giorni al super match tra Juventus e Atletico Madrid, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Allegri dovrà fare a meno di Alex Sandro squalificato, al suo posto quasi certa la presenza di De Sciglio, il quale […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, allarme Simeone: out un titolare proviene da Serie A News Calcio - ...

As lancia l’Allarme : “il torinese Rosetti designerà l’arbitro di Juventus-Atletico Madrid” : Nel referto arbitrale nulla del gesto di Simeone C’è allerta a Madrid, fonte Atletico, in vista della partita di ritorno del 12 marzo contro la Juventus. Lo evidenzia un articolo del quotidiano As intitolato: “Alerta: un turinés designará el árbitro del Juventus-Atleti”. Articolo che non si sofferma soltanto su quest’aspetto. A Madrid, fronte Atletico, ha molto colpito l’indagine Uefa per “comportamento inappropriato” a ...

JUVENTUS – Il Sole 24 ore lancia l’Allarme sul debito societario : JUVENTUS – Nell’edizione di oggi de Il Sole 24 ore dedica un approfondimento al debito Juve. La situazione che emerge, stando alla testata specializzata, è poco tranquillizzante per i bianconeri. Si legge sul Sole: “La JUVENTUS non può assicurare che sarà in grado di rifinanziare o ripagare tutto il suo debito, inclusi i bond, a […] More

Allarme ordine pubblico Napoli-Juventus : si rischia uno stadio con juventini e napoletani fianco a fianco : Le modalità di vendita Le modalità di vendita stabilite per Napoli-Juventus – in programma domenica sera alle 20.30 – stanno facendo crescere molti dubbi e preoccupazioni in merito all’ordine pubblico. E non tanto per la riapertura ai settori della Juventus muniti di tessera del tifoso qualunque sia la loro residenza. Decisione che segna una rilevante differenza rispetto al trattamento riservato ai tifosi del Napoli all’Allianz ...

Juventus - Allarme rientrato per Bonucci : stamattina era in campo con i compagni : Per la Juventus oggi è arrivata la notizia che si stava aspettando da alcuni giorni: Leonardo Bonucci è tornato ad allenarsi con i compagni. Infatti, questa mattina, il club bianconero ha postato un video nel quale si vedono i giocatori che fanno il loro ingresso in campo e fra questi c'è anche il numero 19 juventino. Dunque Leonardo Bonucci ha recuperato dal problema alla caviglia e adesso si aspetta solo di capire se sarà convocato già contro ...

Juventus - tris al Sassuolo senza brillare : Cristiano Ronaldo fa la differenza - Dybala e la difesa sono 2 campanelli d’Allarme : La Juventus supera 0-3 il Sassuolo ma senza brillare. Cristiano Ronaldo mette lo zampino su tutti e 3 i gol, ma la difesa concede troppo. Dybala gioca i 10 minuti finali e rischia di diventare un caso Dopo il 3-3 contro il Parma, la Juventus torna al successo nel 23° turno di Serie A. La formazione bianconera supera 0-3 il Sassuolo, infilando il 20° successo stagionale che, unito a 3 pareggi e 0 sconfitte, vale 63 punti e il primato della ...

Infortunati Juventus - situazione Bonucci-Chiellini : Allarme Douglas Costa : Infortunati Juventus- Suona l’allarme in casa Juventus in vista del fondamentale appuntamento di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri incrocia le dita e spera di ritrovare sia Bonucci che Chiellini. Il primo sembrerebbe preoccupare leggermente di più rispetto al secondo, anche se le condizioni del numero 19 sembrerebbero far ben sperare in vista del grande […] More

Juventus - Allarme rientrato per Bernardeschi - ottimismo per Bonucci : Questo pomeriggio sono arrivate buone notizie per la Juventus. Infatti, Federico Bernardeschi che sabato aveva chiesto il cambio nel match contro il Parma, oggi, si è regolamentata allenato con la nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha preso parte allo stage voluto da Roberto Mancini e che si sta tenendo a Coverciano. Dunque Federico Bernardeschi ha già smaltito il trauma all'emitorace confermando così le prime impressioni che già ...