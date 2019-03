La città dell' utopia? Per ENEA è già realtà - Rinnovabili

Domanda reddito di cittadinanza : il modello si compone di sette sezioni : Da mercoledì 6 marzo è attivo, sul sito dedicato al reddito di cittadinanza, il modello di Domanda per farne richiesta. Il reddito di cittadinanza costituisce un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari ed è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Il sussidio non può essere richiesto da tutti i disoccupati, ma solo da chi si trova in specifiche condizioni di reddito e patrimonio familiare. La richiesta di ...

Milano Digital Week 2019 - oltre 500 eventi alla scoperta dell'intelligenza urbana e dei volti digitali della città : Grazie all'attività virtuale «I miti del cielo VR», al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, ci si potrà inoltre immergere nel cielo stellato e scoprire i miti che gli antichi greci ci ...

Viaggio nelle città sostenibili. Il polo della moda per rilanciare Novara : E' nei nuovi mille posti di lavoro legati al nuovo polo della moda che dovrebbero rilanciare l'economia della città che Alessandro Canelli il sindaco di Novara, punta per il futuro sostenibile della città di cui è alla guida dal 2016. “Negli ultimi mesi, tra dicembre e gennaio, sono state approvate due varianti urbanistiche che consentiranno l'insediamento di poli logistici e attività produttive, con alcune importanti start-up e con il ...

Chiesa contro i grillini : con reddito di cittadinanza cittadini parassiti dello Stato : Il reddito di cittadinanza viene bocciato dalla Cei. Per la Conferenza Episcopale Italiana emerge il rischio di “attenuare la spinta

Reddito di cittadinanza - Inps : consegna della card dal 19 aprile : Parte la fase operativa del Reddito di cittadinanza con la presentazione delle prime domande per ottenere il beneficio. Niente file agli Uffici postali e ai Caf, tuttavia, da un capo all’altro del Paese. Problemi all’accesso Spid, rientrati nel corso della mattinata. L’Inps intanto annuncia che la consegna delle card avrà luogo a partire dal 19 aprile, dopo che saranno effettuate le verifiche di rito...

Reddito di cittadinanza - il percorso a ostacoli per ottenerlo : i requisiti richiesti e il calcolo dell’Isee|La guida : Necessario non avere un Isee superiore ai 9.600 euro, una seconda casa e un conto in banca superiore ai 6.000 euro. Le domande possono essere presentate agli uffici postali, ai Caf dei patronati o sul sito dell’Inps ma è necessario avere la «Spid2»

Pensioni di cittadinanza pronte al via - il testo della Quota 100 alla Camera : Le ultime novità sulla riforma previdenziale ad oggi 6 marzo 2019 vedono arrivare finalmente la data utile per l'invio delle domande di accesso alle Pensioni di cittadinanza. In attesa di registrare i dati sull'afflusso delle prime richieste, alla Camera dei deputati prosegue la discussione riguardante le nuove uscite anticipate contenute nel decretone, ed in particolare la Quota 100. Infine, si segnala che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ...

Reddito di cittadinanza - si parte. Allo sportello delle Poste : "Aiuto per le persone - ma serve il lavoro" : L'aspettativa è alta: 'Speriamo vada tutto bene, che arrivini i soldi: mi servono e in generale possono far ripartire l'economia', confida lui che si autodefinisce un 'Isee a zero', ovvero senza ...

Reddito di cittadinanza : da oggi la presentazione delle domande : Ma di cosa si tratta nello specifico? L' aiuto economico, che permette di integrare il Reddito familiare, sarà fortemente collegato ad azioni di politica attiva, come l'attivazione di percorsi ...

Reddito di cittadinanza - i requisiti richiesti e il calcolo dell'Isee - La guida : Dal 6 marzo si potrà compilare il modulo per la richiesta di accredito del Reddito di cittadinanza. L'Inps ha predisposto le procedure informatiche che consentiranno la ricezione delle domande, le ...

Universiadi Napoli 2019 - Gianluigi Traettino (Confindustria Caserta) : “Un’occasione unica per l’immagine della città” : Il tempo delle Unviersiadi estive 2019, che coinvolgeranno Napoli e più in generale la Campania tra il 3 e il 14 luglio, si avvicina. Le speranze di ottenere visibilità internazionale da parte della città partenopea e della regione sono particolarmente alte. A testimonianza di ciò, parla il presidente di Confindustria Caserta, Gianluigi Traettino, che ripone grandi speranze sul fatto che nella città della Reggia arrivino oltre 1500 atleti. ...

Reddito di cittadinanza - ecco come ottenerlo e fare la domanda : le tappe come il gioco dell’oca : Dalla presentazione della domanda ai requisiti per avere l’accredito, dalle penalità fino alla perdita del beneficio: tutti i segreti del nuovo trattamento