Bambino di soli 12 anni si cosparge di benzina e si dà fuoco a casa

(Di martedì 5 marzo 2019) Prima si è gettato addosso la, poi si è dato. Protagonista del gesto choc undi appena 12, protagonista di una vicenda che sta lasciando a bocca aperta tutta la provincia di Ferrara. Il ragazzino è ora ricoverato a in prognosi riservata al Bufalini di Cesena, in gravi condizioni. Si trovava adella nonna a Zerbinate di Bondeno quando, questo pomeriggio, si è cosparso di liquido infiammabile per poi darsi. Raggiunto dall'elisoccorso dopo il primo intervento della nonna e di un operaio che lavorava lì vicino, è subito stato ricoverato d'urgenza. Sulle sue condizioni per ora non ci sono aggiornamenti, ma sarebbe in gravi condizioni. Sul fatto, intanto, indagano i Carabinieri. Magari per capire cosa abbia spinto il giovanissimo ragazzino a un gesto tanto atroce.

