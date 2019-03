La scrittrice Amy Hennig riflette sul gioco Star Wars di EA ormai cancellato

eurogamer

(Di lunedì 4 marzo 2019) Molto probabilmente avrete familiarità con il titolo didi Visceral Games. Il team di sviluppo famoso per il franchise di Dead Space era diretto da Amy, responsabile a sua volta di un altro importante franchise, quello di Uncharted di Naughty Dog. Quando EA acquisì i diritti per sviluppare i titoli di, ci fu un certo interesse generale su ciò che Amystava facendo con Visceral.Come segnala Gameranx, dopo la cancellazione i fan hanno iniziato a cercare informazioni per capire cosa sarebbe stato e cosa è esattamente accaduto al progetto. In una recente intervista con VentureBeat Amyè tornata a parlare del. Amy ribadisce ciò che già sappiamo per la maggior parte. Nel suo nucleo, ildisenza titolo era una storia lineare in terza persona molto simile a come erano i giochi di Uncharted. Nonostante questo, il ...

