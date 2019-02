Test sempre più precisi per monitorare l' efficacia dei nuovi farmaci

Partita la nuova proTesta di sindaci e forze economiche per la Cuneo-Asti sempre da finire : Il presidente della Camera di commercio Ferruccio Dardanello attorniato da sindaci con la fascia tricolore: un'immagine eloquente della mobilitazione delle forze economiche e degli amministratori ...

Il Lanusei sempre più solo in Testa al campionato - ora sogna la Serie C : C’è una cittadina sarda di 5.400 abitanti che sogna l’approdo nel calcio professionistico. Si tratta di Lanusei (Ogliastra) che, grazie al campionato assolutamente sorprendente dei biancorossoverdi, inizia a credere realmente nell’impresa di poter salire in Serie C. Alla quarta stagione in Serie D, la formazione ogliastrina sta sorprendendo tutti (incluse le corazzate Avellino e Latina) grazie ad un exploit totalmente inaspettato in queste ...

Test MotoGP Rins brilla sempre di più; Viñales 2° e vicino - ma Rossi è 19° : La Suzuki è sempre più in palla e insidiosa. Il verdetto della seconda giornata di Test sulla pista di Losail, dove il 10 marzo si correrà il primo GP stagionale, fa capire come il progetto della moto ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia sempre più in Testa - Italia al terzo posto : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in Testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

F1 Test Montmelò : guizzo Kvyat - poi l'Alfa di Raikkonen; Vettel sempre ok : Il Made in Italy continua ad andare di moda a Montmelò: dopo due giorni in cui è stata la Ferrari a monopolizzare la prima posizione nella lista dei tempi, stamattina è toccato all'Alfa Romeo, che di ...

F1 Test Montmelò : guizzo Alfa con Raikkonen - Vettel sempre costante : Sorpresa! Per la prima volta da quando hanno acceso i motori le nuove monoposto davanti a tutti non c'è una Ferrari, a prenderne il posto è la Ferrarina, l'Alfa Romeo C38 spinta dalla power unit di ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in Testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

F1 – Test Barcellona - terminata la seconda mattinata di lavoro : la Ferrari sempre in Testa - ma con Leclerc! Bene Giovinazzi [TEMPI] : Lecler parte subito col turbo: il giovane monegasco davanti a tutti al termine della seconda mattinata di lavoro ai Test di F1 di Barcellona Si è conclusa la seconda mattinata di Test di F1 sul circuito di Montmelò a Barcellona. I piloti sono scesi nuovamente in pista in Spagna per proseguire il lavoro pianificato con i rispettivi team in vista della stagione 2019, che si avvicina ormai sempre più. Se ieri il più veloce è stato Sebastian ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in Testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

F1 – Test Barcellona : Williams sempre più nei guai - il team di Grove rinuncia anche alla seconda giornata : La nuova FW42 non è ancora pronta, per questo motivo Kubica e Russell non potranno scendere in pista a Barcellona nemmeno domani Momento nerissimo in casa Williams, unica scuderia che non ha ancora preso parte ai Test di Barcellona. La nuova FW42 infatti non è stata del tutto assemblata, a causa della mancanza di alcune componenti non pervenute sul tracciato catalano. photo4/Lapresse Dopo aver saltato dunque il primo giorno, il team di ...

Sempre più valdostani convinti della 'buona pratica' del BioTestamento : Grande partecipazione di pubblico per la Tavola rotonda sul tema 'Il Biotestamento è legge: esperti a confronto', svoltasi a Hone venerdì 15 febbraio al Salone polivalente comunale, organizzato da ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in Testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in Testa - +98 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...