A Napoli la Juve potrebbe lasciare Cristiano Ronaldo a riposo | Douglas Costa out

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Fin qui, le ha giocate tutte in campionato È probabile chentus si giocherà senza. La botta rimediata a Bologna alla caviglia sinistra, continua a fargli male. Ieri non si è allenato. Anche se gli esami non hanno evidenziato lesioni.Scrive la Gazzetta: “se nel weekend sentirà ancora male, CR7 rinuncerà a. In caso contrario ci sarà, per la 26esima partita su 26 in questo campionato”. Anche perché la testa dellantus è al 12 marzo giorno della gara di ritorno a Torino contro l’Atletico Madrid. Sarà certamente la gara più importante dell’anno. E per quel giorno lantus vorrà il migliorFinoranon ha saltato nemmeno una partita per infortunio. Non ha giocato contro lo Young Boys. Ed è partito dalla panchina contro l’Atalanta in campionato e contro il Bologna in Coppa Italia. Se non ...

