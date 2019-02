Renzi | decretone è clamoroso atto di masochismo | dov’è Tria?

Decretone - Renzi alla maggioranza : “Non fate paura a noi - fate paura agli italiani e agli investitori stranieri” : “Chi dice a me che devo essere impiccato non fa paura al Pd, ma crea una situazione di disagio al Paese, quando il vicepremier va dai gilet gialli spaventa gli investitori stranieri, quando date messaggi sullo spread portate via il risparmio degli italiani. Non state facendo paura a noi, state facendo paura agli italiani“. Lo ha detto Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato per annunciare il voto contrario del Pd al ...